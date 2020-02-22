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  3. 'Bir at, bir at, bir at için krallığım' sözü Shakespeare'in hangi oyununda geçer?

'Bir at, bir at, bir at için krallığım' sözü Shakespeare'in hangi oyununda geçer?

'Bir at, bir at, bir at için krallığım' sözü Shakespeare'in hangi oyununda geçer"

Kim Milyoner Olmak İster sorusu Kim Milyoner Olmak İster yarışma programı Kenan İmirzalıoğlu’nun sunumuyla Pazartesi ve Cumartesi akşamları izleyiciyle buluşuyor. Atv’de yayınlanan yarışmada çıkan sorular hem izleyicileri, hem de yarışmacıları düşündürüyor ve zorluyor. Sorunun cevabını merak edenler ise internette araştırmalar yapıyor. İşte 22 Şubat Cumartesi günü çıkan soru…

Kim Milyoner Olmak İster sorusu Ekranların sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster yarışma programı yine birbirinden zor sorularla izleyicileri ekran başına kilitledi. Kenan İmirzalıoğlu’nun sunuculuğunu üstlendiği programda çıkan soruların cevabını merak edenler soruyu internet üzerinden aratmaya başladı. İşte o sorulardan bir tanesi…

A: Macbeth

B: Kral Lear

C: Hamlet

D: III. Richard

Doğru cevap: D III. Richard

 


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