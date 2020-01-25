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Bir anne daha evlat nöbetinde

Bir anne daha evlat nöbetinde

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP’yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019’da başlattığı oturma eylemine Siirt’ten oğulları Sedat için gelen anne Asiye ve baba Aydın Dağtekin de katıldı.

Anne Dağtekin, üniversite öğrencisi oğlunun dönemin BDP yönetimindeki Siirt Belediyesi’nde staj yaparken dağa kaçırıldığını söyledi. 

OĞLUMUZU GERİ VERİN 

Anne Dağtekin şöyle konuştu: “Oğlumu ne yaptılar? Oğlumu istiyorum. 5 yıldır oğlumdan haber alamadım. Çocuklara günah değil mi? Ben oğlumu almadan buradan gitmeyeceğim. Oğlumu vermeyenler karşıma gelsin, HDP bizim çocuğumuzu getirsin.”


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