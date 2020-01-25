Bir anne daha evlat nöbetinde

Anne Dağtekin, üniversite öğrencisi oğlunun dönemin BDP yönetimindeki Siirt Belediyesi’nde staj yaparken dağa kaçırıldığını söyledi.

OĞLUMUZU GERİ VERİN

Anne Dağtekin şöyle konuştu: “Oğlumu ne yaptılar? Oğlumu istiyorum. 5 yıldır oğlumdan haber alamadım. Çocuklara günah değil mi? Ben oğlumu almadan buradan gitmeyeceğim. Oğlumu vermeyenler karşıma gelsin, HDP bizim çocuğumuzu getirsin.”