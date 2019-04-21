Bir Aile Hikayesi izle 7. son bölüm Bir Aile Hikayesi 8. yeni bölüm fragmanı FOX'ta

Bir Aile Hikayesi’nin 8. bölüm fragmanı hayranları tarafından merak ediliyor. Bir Aile Hikayesi’nin yeni bölümü yine dolu dolu geliyor. Bir Aile Hikâyesi’nin son bölümünde Beste Erdem’e “Birinin o varken beni sevebileceğine inanmadım, evet.” diyor. Erdem ise “ O derken Ceylan’ı mı kastediyorsun?” diye soruyor. Beste ise “Ceylan, Cansu ne fark eder ki? Benden daha güzel biri.” diyerek üzüntüsünü dile getiriyor. Olan şeylere hala inanamayan Beste “Onlar varken birisi neden beni tercih etsin ki?” diyor. Erdem ise “Ben kendimi sevebilmek için çok uğraştım. Bir de seni ikna etmeye halim yok” diyerek duygularını açıklıyor.

BİR AİLE HİKÂYESİ 8. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

FOX’un sevilen dizisi Bir Aile Hikâyesi 8. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yeni bölüm fragmanı yayınlandığı gibi haberimize eklenecektir.

BİR AİLE HİKAYESİ YENİ BÖLÜM FRAGMANI İÇİN TIKLAYINIZ

BİR AİLE HİKÂYESİ SON BÖLÜMDE NELER OLDU? 7. BÖLÜM ÖZETİ

Aradan yedi yıl geçmiş, üçüzler on beş yaşına gelmiştir. Cem yoğun çalıştığı için evle eskisi kadar ilgilenemez. Reyhan ise uzun zamandır hayalini kurduğu musiki korosuna yazılmıştır. Mahur ve Berk'in arasındaki rekabet evin huzurunu kaçırmaya başlar.

Tesadüfen babasının doğum günü olduğunu öğrenen Mahur, onun için sürpriz bir parti planlar. Neşeli başlayan parti kimsenin beklemediği şekilde sona erecektir.

Beste, Erdem'in eski karısının yanında çalışmaya devam eder. Ceylan'dan duydukları yüzünden ilişkilerinin devam ettiğine inanır. Erdem'den umudu keser ve rotayı başka yöne çevirmeye karar verir.

Derya’nın taktiği işe yaramış, Berk provada tüm ekibi etkilemeyi başarmıştır. Berk'in oyunun yazarı Hülya ile baş başa vakit geçirmesi, Derya'yı kıskandırır.

BİR AİLE HİKAYESİ SON BÖLÜM İZLE - FOX

BİR AİLE HİKÂYESİ KONUSU

Aynı gün otuz beşine basan dört insan… Dördü de hayatlarının en önemli gününü yaşamak üzere…

Cem (Celil Nalçakan) çok sevdiği karısı Reyhan’la (Songül Öden) doğum gününü kutlamaya hazırlanırken, Reyhan’ın aniden doğum sancısı tutar. Riskli bir doğum olmasına rağmen, son ana kadar her şeyin yolunda gideceğine ve üçüzleri kucaklarına alacaklarına inanırlar. Ancak hayatın onlar için bambaşka bir planı vardır.

Beş yıldır büyük bir markanın reklam yüzü olan Berk’in (Birkan Sokullu) asıl hayali oyuncu olmaktır. Sonunda iyi bir filmde oynama şansı yakalar ancak yapımcısından izin alamaz. Şimdi önünde önemli bir yol ayrımı vardır. Ya her şey eskisi gibi devam edecek, ya da Berk özgürlüğü seçip bedelini ödeyecektir.

Karısı ve çocuklarıyla huzur içinde yaşayan Mahur’un (Olgun Toker) bir sırrı vardır. Bir süredir biyolojik babasını bulmaya çalışmaktadır. İyi haberi doğum gününde alır. Ancak babasıyla tanıştığında öğreneceği gerçek onu büyük bir hayal kırıklığına uğratacaktır.

Çocukluğundan beri başı kilolarıyla dertte olan Beste (Elçin Afacan), otuz beşinci doğum gününde yeni bir karar alır. Bugüne kadar hayatı umduğu gibi gitmemiştir ve artık dizginleri ele almanın vakti gelmiştir. Ne pahasına olursa olsun zayıflayacaktır. Hiçbir şey onu yolundan alıkoyamaz. Aşk dışında…

Bu beş insanın başına ne gelirse gelsin, onların bildikleri bir şey var; Dünyayı güzellik kurtaracak, bir insanı sevmekle başlayacak.

BİR AİLE HİKÂYESİ OYUNCULARI

Songül Öden (Reyhan Güneş)

Zengin bir ailenin kızıyken Cem’e âşık olup büyük hayallerinden vazgeçmiş. Tok gözlü ve fedakar. Cem daima evdeki iyi polis olduğundan kötü polislik ona kalıyor. Üç çocuğunu birbirinden ayırmamak için çok çabalıyor. Hepsinin dertleriyle ayrı ayrı uğraşıyor.

Celil Nalçakan (Cem Güneş)

Şefkat ve sevginin vücut bulmuş hali. Dünyaya Reyhan’ı sevmek için geldiğine inanıyor. Babasından hiç aferin alamamış bir çocuk olarak büyüdüğü için kendi çocuklarını koşulsuz sevmeye ant içmiş.

Birkan Sokullu (Berk Güneş)

Gelecek vadeden bir ‘altın çocuk'ken büyüyüp otuzlarına geldiğinde kendini tam bir fiyasko olarak buluyor. Reklam oyunculuğundan ibaret olan kariyeri ona para ve popülerlik getirse de, o artık “gofret güzeli” olarak anılmak istemiyor. En büyük destekçisi ise ikiz kardeşi ve hayattaki tek engeli kendisi. Mutluluğunu sabote etmek gibi bir huyu var.

İrem Sak (Müjde Güneş)

Kendinden emin, sezgileri kuvvetli bir kadın. Cengâver bir anne. Kocasını çok iyi tanıdığı, zaaflarını iyi bildiği için hep en doğru zamanda müdahale ediyor. Duygularıyla hareket etmekten ziyade akılcı. Yüzleşmelerden kaçınmıyor, lafı eğip bükmüyor. Karşısındakini yaralasa da her zaman dürüstlükten yana.

Olgun Toker (Mahur Güneş)

Hep en iyisini başarmak, en mükemmeli becermek zorunda. Hayat tecrübeleri yüzünden herkesten daha çok başarmak zorundaymış gibi hissediyor. Çok iyi bir aile babası, çok iyi bir iş adamı, çok iyi bir evlat olmuş hep. Onun sorunu bu; o çok iyi. Çok iyi olmak adamı yorar, bitirir. Mahur yere yığılana kadar savaşanlardan.