Bir aile daha evladına kavuştu

Diyarbakır, Mardin ve Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlıkları ile Jandarma İstihbarat Komutanlığı’nın ortak yürüttüğü ikna çalışması sonucu Diyarbakır HDP İl Başkanlığı binası önünde bekleyen Çetin ailesinin 2015’te dağa kaçırılan oğlu Erdal Çetin, Mardin’in Nusaybin ilçesinde güvenlik güçlerine teslim oldu. Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı’na gelen anne Gülşen ve baba Bayram Çetin, yıllardır hasret kaldıkları evlatları Erdal’a sarılarak gözyaşı döktü. Evlatlarını kurtaran aile sayısı 16’ya yükseldi.