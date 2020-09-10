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10 Eylül 2020 Perşembe 00:23 | Son Güncelleme:

Bir aile daha evladına kavuştu

Bir aile daha evladına kavuştu

Diyarbakır HDP İl Başkanlığı önünde evlat nöbetine katılan Çetin ailesi, 5 yıl önce 13 yaşındayken dağa kaçırılan çocuklarına kavuşmanın sevincini yaşıyor.

Diyarbakır, Mardin ve Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlıkları ile Jandarma İstihbarat Komutanlığı’nın ortak yürüttüğü ikna çalışması sonucu Diyarbakır HDP İl Başkanlığı binası önünde bekleyen Çetin ailesinin 2015’te dağa kaçırılan oğlu Erdal Çetin, Mardin’in Nusaybin ilçesinde güvenlik güçlerine teslim oldu. Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı’na gelen anne Gülşen ve baba Bayram Çetin, yıllardır hasret kaldıkları evlatları Erdal’a sarılarak gözyaşı döktü. Evlatlarını kurtaran aile sayısı 16’ya yükseldi.  

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