Bir aile daha evladına kavuştu

Mardin İl Jandarma Komutanlığı’nın ikna çalışmaları sonucu teslim olan terör örgütü PKK’ya mensup kadın terörist, ailesine kavuştu. Jandarma ekiplerinin yaklaşık bir yıl süren ikna çalışmaları neticesinde 2014 yılından itibaren PKK/KCK terör örgütü içerisinde faaliyet gösteren “Delila Mardin” kod adlı Zeynep Erkan, terör örgütünden kaçarak güvenlik güçlerine teslim oldu. İşlemlerinin ardından Erkan, ailesiyle buluşturuldu.

GELİN TESLİM OLUN



Erkan yaptığı açıklamada, terör örgütü yandaşlarınca kandırılarak dağa götürüldüğünü belirterek, örgüt içerisinde psikolojik ve fiziki şiddete maruz kaldığını, orada bulunan gençlerin de çok zor günler geçirdiğini söyledi. Terör örgütünden kaçmak isteyen çok sayıda kişinin infaz edilecekleri korkusuyla kaçamadığını dile getiren Erkan, bir yıllık ikna süreci içerisinde kendisiyle görüşen personelden aldığı destekle jandarmaya teslim olduğunu aktardı. Erkan kötü muameleyle karşılaşmadığını söyledi.

YAVRUM KAÇ GEL DEVLET ARKAMIZDA



Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP’yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin oturma eylemine 196’ncı günde bir aile daha katıldı. 5 yıl önce kandırılarak dağa götürülen oğlu Bayram için Kocaeli’den gelen Hediye Kurt, “Gel devlet arkamızda” diyerek oğluna seslendi.