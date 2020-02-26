Bir aile daha nöbete başladı

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP’yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin, 3 Eylül 2019’da başlattığı oturma eylemi 177’inci gününde sürüyor. Şırnak’ın Güçlükonak İlçesi’ne bağlı Koçtepe Köyü’nden gelen 10 çocuk babası 65 yaşındaki Emin Ekinci, yaklaşık 6 yıl önce 17 yaşında dağa kaçırılan oğlu Mustafa Ekinci için oturma eylemine dahil oldu.

ALMADAN GİTMEM

Ekinci, yaptığı açıklamada, dağa kaçırılan oğlu Mustafa’nın en küçük çocuğu olduğunu belirtti. Oğluna kavuşmak için oturma eylemine katıldığını anlatan Ekinci, “Oğlumu istiyorum, onu bekliyorum. O gelmeden buradan gitmeyeceğim. Oğlumu getirsinler” dedi. 6 yıldır haber alamadığı evladını çok özlediğini anlatan Ekinci, oğluna terör örgütünden kaçarak güvenlik güçlerine teslim olması çağrısında bulundu.