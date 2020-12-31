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  • BioNTech'in CEO'su Uğur Şahin: Korona 10 yıl daha bizimle!
31 Aralık 2020 Perşembe 02:25 | Son Güncelleme:

BioNTech'in CEO'su Uğur Şahin: Korona 10 yıl daha bizimle!

BioNTech'in CEO'su Uğur Şahin: Korona 10 yıl daha bizimle!

Pfizer ile koronaya karşı aşı geliştiren BioNTech'in CEO'su Uğur Şahin, yeni salgınlara karşı uyararak, “Koronavirüs en az 10 yıl daha hayatımızdan çıkmayacak” dedi.

Dünya koronavirüsün daha yeni ve bulaşıcı mutasyonlarıyla boğuşurken BioNTech CEO’su Uğur Şahin, katıldığı basın toplantısında, hayatın ne zaman normale dönebileceği sorusunu yanıtladı. “Normalin yeni bir tanımına ihtiyacımız var” diyen Şahin, “Koronavirüs önümüzdeki 10 yıl boyunca bizimle kalacak” dedi.

AŞI MUTASYONDA ETKİLİ

Şahin, B117 mutasyonuna Pfizer/BioNTech ve diğer aşıların etkili olacağını düşündüğünü belirtmiş, eğer bir düzenleme gerekirse 6 haftada mRNA teknolojisi kullanılan aşıda gerekli değişiklikleri yapabileceklerini açıklamıştı.

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