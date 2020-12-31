BioNTech'in CEO'su Uğur Şahin: Korona 10 yıl daha bizimle!

Dünya koronavirüsün daha yeni ve bulaşıcı mutasyonlarıyla boğuşurken BioNTech CEO’su Uğur Şahin, katıldığı basın toplantısında, hayatın ne zaman normale dönebileceği sorusunu yanıtladı. “Normalin yeni bir tanımına ihtiyacımız var” diyen Şahin, “Koronavirüs önümüzdeki 10 yıl boyunca bizimle kalacak” dedi.

AŞI MUTASYONDA ETKİLİ



Şahin, B117 mutasyonuna Pfizer/BioNTech ve diğer aşıların etkili olacağını düşündüğünü belirtmiş, eğer bir düzenleme gerekirse 6 haftada mRNA teknolojisi kullanılan aşıda gerekli değişiklikleri yapabileceklerini açıklamıştı.