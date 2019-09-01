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  3. Binlerce kişi toplandı! Afrin'de Türkiye'ye teşekkür yürüyüşü

Binlerce kişi toplandı! Afrin'de Türkiye'ye teşekkür yürüyüşü

Binlerce kişi toplandı! Afrin'de Türkiye'ye teşekkür yürüyüşü

Türk Silahlı Kuvvetleri'nce düzenlenen 'Zeytin Dalı Harekatı'yla teröristlerden arındırılan Suriye'nin Afrin ilçesinde toplanan halk, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür yürüyüşü düzenledi.

Şeyh Hadid merkezinde, öğlen saatlerinde ÖSO güçlerinden Sultan Süleyman Şah Komutanı Ebu Amşe'nin öncülüğünde toplanan yaklaşık 4 bin Suriyeli, Türk bayrağı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan posterleri açtı.

ÇEVRE KÖYLER VE KASABALARDAN DA GELDİLER

Çevre köyler ve kasabalardan da gelen halk Türkiye'ye destek ve teşekkür yürüyüşü düzenledi.

TÜRKİYE VE ERDOĞAN LEHİNE SLOGAN ATTILAR

Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan lehine slogan atan kalabalık bir süre sonra dağıldı.

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