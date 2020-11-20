Bingöl'de terör örgütü PKK'ya yönelik Yıldırım-9 operasyonu

Bingöl'ün Genç ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda toprağa gömülü el yapımı patlayıcı EYP ve mühimmat ele geçirildi.

DHA'da yer alan habere göre, Bingöl İl Jandarma Komutanlığı'nca Genç ilçesi kırsalında, terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen 'Yıldırım-9 Operasyonu' kapsamında arazi araması gerçekleştirildi.

Ormanlık alanda toprağa gömülü 3 bidon içinde EYP ile 8 EYP ateşleme tertibatı, 10 metre kablo, 558 fişek ve muhtelif yaşam malzemesi ele geçirildi. Ele geçirilen EYP ve malzemeler, imha edildi.