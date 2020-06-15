Bingöl'de bir deprem daha! AFAD duyurdu

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 09.51’de merkez üssü Karlıova ilçesi olan 5.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. 7 kilometre derinlikteki sarsıntı Elazığ ve Erzurum’da da kuvvetli hissedildi.

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Bingöl 5.7 ile sallandı... Göçük altında kalan Güvenlik Korucusu şehit oldu!

Deprem anında vatandaşlar büyük panik yaşadı, o anlar kameraya yansıdı.

Bingöl'de 5.6 büyüklüğünde yeni bir deprem daha oldu, o anlar kamerada