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  3. Bingöl'de bir deprem daha! AFAD duyurdu
15 Haziran 2020 Pazartesi 11:03 | Son Güncelleme:

Bingöl'de bir deprem daha! AFAD duyurdu

Bingöl'de bir deprem daha! AFAD duyurdu

AFAD: "Bingöl'ün Karlıova ilçesinde saat 09.51'de 5.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi."

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 09.51’de merkez üssü Karlıova ilçesi olan 5.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. 7 kilometre derinlikteki sarsıntı Elazığ ve Erzurum’da da kuvvetli hissedildi.

Ayrıntılar geliyor

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Deprem anında vatandaşlar büyük panik yaşadı, o anlar kameraya yansıdı.

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