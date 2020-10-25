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25 Ekim 2020 Pazar 12:53 | Son Güncelleme:

Bingöl'de 4,0 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Bingöl'de 4,0 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Son Dakika... Bingöl'de 4,0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı'nın merkez üssünü Bingöl kent merkezi olarak saptadığı deprem, saat 12.37'de meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı'nın merkez üssünü Bingöl kent merkezi olarak saptadığı deprem, saat 12.37'de meydana geldi.

Yerin 7.10 kilometre derinliğindeki deprem, kısa süreli paniğe neden olurken, ilk belirlemelere göre can ve mal kaybına yol açmadı. 

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