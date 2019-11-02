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  3. Binbir Gece Masalları'nda maceraları anlatılan denizci kimdir?

Binbir Gece Masalları'nda maceraları anlatılan denizci kimdir?

Binbir Gece Masalları'nda maceraları anlatılan denizci kimdir"

Binbir Gece Masalları'nda maceraları anlatılan denizci kimdir? Kim Milyoner Olmak İster sorusu Binbir Gece Masalları'nda maceraları anlatılan denizci kimdir? Kenan İmirzalıoğlu’nun sunumuyla Atv ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster yarışma programında heyecan dolu dakikalar yaşanıyor. Birbirinden zor sorular ile yarışmacıları heyecanlı dakikalar yaşatan yarışma programı hem eğlendiriyor, hem de bilgi veriyor. İşte 2 Kasım Cumartesi günü yayınlanan yeni bölümünde çıkan soru

Kim Milyoner Olmak İster sorusu Binbir Gece Masalları'nda maceraları anlatılan denizci kimdir? Ekranların sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster 7’den 70’e herkes tarafından beğeniler izleniyor. Sunuculuğunu Kenan İmirzalıoğlu’nun üstlendiği yarışmada renkli ve heyecan dolu dakikalar yaşanıyor. Bazı soruların cevabını merak eden bireyler internet üzerinde aramalar yapıyor.

Binbir Gece Masalları'nda maceraları anlatılan denizci kimdir?

A: Ahab

B: Sinbad

C: Piri Reis

D: Cousteau

Doğru cevap: B Sinbad

 

 

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