Kim Milyoner Olmak İster sorusu Binbir Gece Masalları'nda maceraları anlatılan denizci kimdir? Ekranların sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster 7’den 70’e herkes tarafından beğeniler izleniyor. Sunuculuğunu Kenan İmirzalıoğlu’nun üstlendiği yarışmada renkli ve heyecan dolu dakikalar yaşanıyor. Bazı soruların cevabını merak eden bireyler internet üzerinde aramalar yapıyor.

Binbir Gece Masalları'nda maceraları anlatılan denizci kimdir?

A: Ahab

B: Sinbad

C: Piri Reis

D: Cousteau

Doğru cevap: B Sinbad