Binali Yıldırım ve eşinin koronavirüs testi negatif çıktı! Binali Yıldırım'ın sağlık durumu nasıl?

Eski Başbakan Binali Yıldırım sağlık durumu vatandaşlar tarafından merak ediliri oldu. Geçtiğimiz haftalarda kovid-19 testi pozitif çıkan Binali Yıldırım, konu hakkında son açıklamayı yaptı. Binali Yıldırım, resmi hesabından kendisi ve eşinin koronavirüs testinin negatif çıktığını duyurdu.

BİNALİ YILDIRIM'IN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Binali Yıldırım, konuya yönelik açıklamayı resmi Twitter hesabından yaptı.

Binali Yıldırım'ın açıklamaları ise şu şekilde oldu:

"PCR testi sonucu hamdolsun negatif çıkmıştır. Karantina sürecinde arayan, mesajlarıyla paylaşımda bulunan, dua ve desteklerini esirgemeyen herkese şükranlarımızı sunuyoruz. Allah hepinizden razı olsun."

Yaptığı açıklamada sözlerine son olarak şunları ekleyen Yıldırım, "Bu zor zamanda, insanüstü bir gayret ve fedakârlıkla çalışan tüm sağlık ordumuza Allah güç, kuvvet versin. Vatandaşlarımızdan talebim: Aman tedbiri elden bırakmayın, TMM mı?" mesajını verdi.