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  3. Binali Yıldırım'ın koronavirüs testi pozitif çıktı
03 Eylül 2020 Perşembe 14:48 | Son Güncelleme:

Binali Yıldırım'ın koronavirüs testi pozitif çıktı

Binali Yıldırım'ın koronavirüs testi pozitif çıktı

Son Dakika Haberleri.. Eski Başbakan ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım ve eşi Semiha Yıldırım'ın koronavirüs testi pozitif çıktı. Koronavirüse yakalanan Binali Yıldırım, durumlarının iyi olduğunu bildirdi.

Son dakika haberine göre, Binali Yıldırım ve eşi Semiha Yıldırım koronavirüse yakalandı.

Eski Başbakan ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile eşi Semiha Yıldırım ve kendisinin Kovid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı.

"DURUMUMUZ İYİ"

Koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyuran Binali Yıldırım, eşi Semiha Yıldırım ile kendisinin sağlık durumu hakkında bilgi verdi. 

Durumlarının iyi olduğunu belirten Yıldırım, "herhangi bir olumsuzluk yok. Doktorlarımız, süreci evde geçirmemizi uygun gördüler. Vatandaşlarımızdan TMM kuralına riayet etmelerini özellikle istirham ediyoruz. Dua eder, dua bekleriz." ifadelerini kullandı.

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