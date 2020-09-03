Binali Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım koronavirüse yakalandı! Semiha Yıldırım kimdir, kaç yaşında?

Eski Başbakan ve Ak Parti İzmir Milleti Vekili Binali Yıldırım ve eşi Semiha Yıldırım koronavirüse yakalandı. Konu hakkında resmi açıklamayı Binali Yıldırım yaptı. Emekli öğretmen olan Semiha Yıldırım, gönüllü eğitim projelerinde de görev almaktadır. Semiha Yıldırım'ın 3 çocuğu vardır.

SEMİHA YILDIRIM KİMDİR?

Semiha Yıldırım 1954 yılında Refahiye, Erzincan'da doğmuştur. Emekli öğretmen ve Türkiye Cumhuriyeti eski Başbakan'ı Binali Yıldırım'ın eşi. Semiha Yıldırım'ın çocukları tarafından yapılan ve Türkiye Cumhuriyeti Millî Eğitim Bakanlığı'na bağışlanan kendi adının verildiği İstanbul, Çekmeköy'de 'Öğretmen Semiha Yıldırım İlkokulu' adında bir okul vardır.

Binali Yıldırım koronavirüse yakalandı! Binali Yıldırım kaç yaşında?

Türkiye Cumhuriyeti 27.Başbakanı Binali Yıldırım ile evlidir ve Erkan Yıldırım, Ahmet Yıldırım ve Büşra Yıldırım adında 3 çocukları vardır. Semiha Yıldırım, İzmir Eğitim Gönüllüleri Derneği’nden 2012 yılında Yılın Annesi Ödülü’nü almıştır.

SEMİHA YILDIRIM KORONAVİRÜSE YAKALANDI!

Konu hakkında açıkmayı Binali Yıldırım resmi hesabından şu şekilde yaptı;