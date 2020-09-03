Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 7,4487
  • 8,8231
  • 463.266
  • 1077.26
Haber Hattı
Haber hattı
0530 708 54 54
Bip""/
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Binali Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım koronavirüse yakalandı! Semiha Yıldırım kimdir, kaç yaşında?
03 Eylül 2020 Perşembe 14:58 | Son Güncelleme:

Binali Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım koronavirüse yakalandı! Semiha Yıldırım kimdir, kaç yaşında?

Binali Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım koronavirüse yakalandı! Semiha Yıldırım kimdir, kaç yaşında"

Eski Başbakan ve Ak Parti İzmir Milleti Vekili Binali Yıldırım ve eşi Semiha Yıldırım'ın koronavirüs testi pozitif çıktı. Emekli öğretmen Semiha Yıldırım, gönüllü eğitim projelerinde görev almaktadır. Semiha Yıldırım'ın 3 çocuğu vardır.

Eski Başbakan ve Ak Parti İzmir Milleti Vekili Binali Yıldırım ve eşi Semiha Yıldırım koronavirüse yakalandı. Konu hakkında resmi açıklamayı Binali Yıldırım yaptı. Emekli öğretmen olan Semiha Yıldırım, gönüllü eğitim projelerinde de görev almaktadır. Semiha Yıldırım'ın 3 çocuğu vardır.

SEMİHA YILDIRIM KİMDİR?

Semiha Yıldırım 1954 yılında Refahiye, Erzincan'da doğmuştur. Emekli öğretmen ve Türkiye Cumhuriyeti eski Başbakan'ı Binali Yıldırım'ın eşi. Semiha Yıldırım'ın çocukları tarafından yapılan ve Türkiye Cumhuriyeti Millî Eğitim Bakanlığı'na bağışlanan kendi adının verildiği İstanbul, Çekmeköy'de 'Öğretmen Semiha Yıldırım İlkokulu' adında bir okul vardır.

Binali Yıldırım koronavirüse yakalandı! Binali Yıldırım kaç yaşında?

Türkiye Cumhuriyeti 27.Başbakanı Binali Yıldırım ile evlidir ve Erkan Yıldırım, Ahmet Yıldırım ve Büşra Yıldırım adında 3 çocukları vardır. Semiha Yıldırım, İzmir Eğitim Gönüllüleri Derneği’nden 2012 yılında Yılın Annesi Ödülü’nü almıştır.

SEMİHA YILDIRIM KORONAVİRÜSE YAKALANDI!

Konu hakkında açıkmayı Binali Yıldırım resmi hesabından şu şekilde yaptı;

RTÜK'ten Netflix kararı: 'Minnoşlar' filmi katalogdan çıkarılacak
Binali Yıldırım'ın koronavirüs testi pozitif çıktı
3 büyüklerin alamadığı golcüyü Alanyaspor kaptı
Meteoroloji turuncu kodla uyardı: Sıcaklık artışı devam edecek
10 bin göçmeni ölüme terk ettiler: AB Yunanistan'a karşı hala ‘beklemede‘
ABD Kıbrıs'a silah ambargosunu kaldırdı

ABD Kıbrıs'a silah ambargosunu kaldırdı

MasterChef'te potaya kimler girdi? İşte eleme adayları!

MasterChef'te potaya kimler girdi? İşte eleme adayları!

Vampir kelebek'ten sonra 'patates böceği

Vampir kelebek'ten sonra 'patates böceği

Beyoğlu'nda lüks otomobilde 5 liraya karpuz sattı

Beyoğlu'nda lüks otomobilde 5 liraya karpuz sattı