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  3. Binali Yıldırım'dan İstanbullulara müjde

Binali Yıldırım'dan İstanbullulara müjde

Binali Yıldırım'dan İstanbullulara müjde

Binali Yıldırım, İstanbullulara müjdeli haberi Twitter'dan verdi. Yıldırım, "Öğrenci akbili 40 lira olacak. Su faturalarına yüzde 40 indirim yapılacak." ifadelerini kullandı.

Binali Yıldırım'ın paylaşımı şöyle:

İstanbullulara müjdeli haber: Daha önce söz verdiğimiz gibi; kişi sayısı daha fazla olan hanelerde daha çok indirim olmak üzere, su tüketiminde aylık ortalama yüzde 40 indirim yapılacak. Öğrenci Akbil'i aylık 85 liradan 40 liraya düşürülecek. Hayırlı olsun. #DahaGüzelOlacak

 

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