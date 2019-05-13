Binali Yıldırım'dan İstanbullulara müjde
Binali Yıldırım, İstanbullulara müjdeli haberi Twitter'dan verdi. Yıldırım, "Öğrenci akbili 40 lira olacak. Su faturalarına yüzde 40 indirim yapılacak." ifadelerini kullandı.
Binali Yıldırım'ın paylaşımı şöyle:
İstanbullulara müjdeli haber: Daha önce söz verdiğimiz gibi; kişi sayısı daha fazla olan hanelerde daha çok indirim olmak üzere, su tüketiminde aylık ortalama yüzde 40 indirim yapılacak. Öğrenci Akbil'i aylık 85 liradan 40 liraya düşürülecek. Hayırlı olsun. #DahaGüzelOlacak