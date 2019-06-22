Binali Yıldırım'ın cevapları sosyal medyayı salladı

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, sunucu Okan Bayülgen ile gerçekleştirdiği programda verdiği cevaplar ile sosyal medyayı salladı.



İstanbul için müthiş projeleri büyük ilgi çeken Binali Yıldırım esprileriyle de stüdyodaki izleyicilerden büyük alkış aldı. Binali Yıldırım Okan Bayülgen'in, yavas konusmasına ilişkin sözleri üzerine, "Ben yavaş konuşurum, soyadım gibi iş yaparım." şeklinde cevap verdi.



"KANKALARIMA LAF SÖYLETMEM"



Binali Yıldırım'ın gençlere 10gb internet vaadini dile getiren Bayülgen, "Bu sizin fikriniz mi? Hadi verelim 10 gb internet felan mı dediniz? Nasıl oldu bu?" ifadelerine yer verdi.



Bayülgen'in sorusuna Yıldırım'ın cevabı ise, "Okan bey, gençler benim kankam, dolayısı ile kankalarıma laf söyletmem." şeklinde oldu.

"OTEL RANDEVUSUNDAN ÖNCE DAHA İYİYDİNİZ"



Binali Yıldırım'ın neşeli tavırları karşısında tepkisini gizleyemeyen Bayülgen, "Benim gördüğüm bir şey var. AK Parti'deki en neşeli, en gülümseyen insan siz siniz. Size gülmek çok yakışıyor." dedi.



Bayülgen'in iltifatlarına karşı Yıldırım ise, "Teşekkür ederim, ne ısmarlıyayım?" şeklinde cevap verdi.



Konuşmanın devamında Bayülgen, İsmail Küçükkaya'ya atıfta bulunarak, "Siz beni nasıl buluyorsunuz? Ben de tatlı mıyım? Bunu İsmail'e atfen söylüyorum." dedi.



Gülüşmelere neden olan sorunun ardından Binalı Yıldırım da İsmail Küçükkaya ve Ekrem İmamoğlu arasında gerçekleşen gizli otel buluşmasına atıfta bulunarak, "Otel randevusundan önce daha iyiydiniz." dedi.

"BEN ÖĞRETİLMİŞ BİR ADAM DEĞİLİM"



Verdiği samimi cevaplar ile özellikle sosyal medyada bir kez daha takdir toplayan Binali Yıldırım, "Ben öğretilmiş bir adam değilim. Ben samimiyetle, bana sorulan sorular hangi ortamda olursa olsun cevap veririm ve bilmiyorsam da açıkca bilmiyorum." sözleri ile salonda bulunanlardan büyük alkış aldı.



"#YıldırımTv100'DE HASHTAGI SOSYAL MEDYADA"



Binali Yıldırım, Bayülgen'in programına katılmasının ardından sosyal medyada açılan #YıldırımTv100'de hashtagı Twitter Türkiye gündemine girdi.



Hashtag altında yazılanlar ise Yıldırım'ın verdiği cevapların takdir ve teşekkürle karşılandığını gösterdi.



İşte sosyal medyada Binali Yıldırım'a verilen tepkilerden bir kısmı: