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  3. Binali Yıldırım yanıtsız bırakmadı, iftara davet etti

Binali Yıldırım yanıtsız bırakmadı, iftara davet etti

Binali Yıldırım yanıtsız bırakmadı, iftara davet etti

AK Parti İstanbul Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, sosyal medyadan yapılan bir iftar daveti üzerine "Sizleri evimde misafir edeyim, bu akşam iftarımızı beraber yapalım" dedi.

Binali Yıldırım, Twitter'da bir takipçisinin yaptığı iftar davetini cevapsız bırakmadı.

Takipçisi mesajında "Başkanım annem çok istiyo sizi iftarda misafir etmeyi, annem için gelirseniz çok mutlu oluruz" dedi. Yıldırım ise, "Sevgili kardeşim, mesajlarını okudum çok mutlu oldum. Sizleri evimde misafir edeyim, bu akşam iftarımızı beraber yapalım" sözleriyle takipçisini kendi evine davet etti.

GENÇLERİ DE KIRMAMIŞTI

Binali Yıldırım, geçtiğimiz günlerde sosyal medya üzerinden kendisini iftara davet eden gençlerin isteğini karşılıksız bırakmamış, "Konum atın" diyerek gençlerin davetine katılmıştı.

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