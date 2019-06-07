07 Haziran 2019 Cuma 12:29 | Son Güncelleme: 07 Haziran 2019 Cuma 12:29
Son dakika... Yıldırım ve İmamoğlu'nun canlı yayın buluşmasını yayınlayacak kanal belli oldu
Son dakika... AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım ile Ekrem İmamoğlu'nun buluşması TRT ekranlarında olacak.
TürkMedya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel 24 TV canlı yayınında açıkladı.
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım ile Ekrem İmamoğlu'nun buluşması TRT ekranlarında olacak. Buluşmanın günü ve saati pazartesi günü belli olacak.
Görüşmenin tek moderatör tarafından yönetileceği ve sadece iki adayın katılacağı belirtildi.
YILDIRIM: KESİN OLACAK
AK Parti'nin İBB Adayı Binali Yıldırım, CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu ile canlı yayında yapılacak bir tartışma için dün akşamki canlı yayında "Kesin olacak" ifadesini kullanmıştı.