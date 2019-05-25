Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,0835
  • 6,8198
  • 251.269
  • 86.072
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Binali Yıldırım servisçilere müjdeyi verdi: Plaka tahdidi hayırlı olsun

Binali Yıldırım servisçilere müjdeyi verdi: Plaka tahdidi hayırlı olsun

Binali Yıldırım servisçilere müjdeyi verdi: Plaka tahdidi hayırlı olsun

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, İstanbul'da plakalara tahdit uygulamasına yönelik müjdeyi verdi. Taksiciler, minibüsçüler, servis minibüsçülerini ilgilendiren konuyla ilgili Yıldırım, "Plaka tahdidi tamamdır hayırlı uğurlu olsun" dedi.

İstanbul'da plakalara tahdit uygulamasına yönelik müjdeyi AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yıldırım verdi.

İstanbul Esnaf ve Sanatkarları İftar Programı'na katılan AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, servisçilere müjdeyi verdi.

'PLAKA TAHDİDİ TAMAMDIR, HAYIRLI OLSUN'

Bu süreçte minibüs, taksiciler, hal esnafı bütün esnaf hemşehrileriyle bir araya geldiklerini belirten Yıldırım, "Sorunları biliyoruz. Taksiciler, minibüsçüler, servis minibüsçülüğü yapanlar rahat olsun. Plaka tahdidi tamamdır hayırlı uğurlu olsun.

23 Haziran'dan sonra el ele, ekonomisini daha büyüten kadınlara ve gençlerimize istihdam ortamı sağlayan, esnafların işini büyüteceği yeni projeleri ve adımları hep birlikte gerçekleştireceğiz." diye konuştu.

PLAKA TAHDİDİ NE DEMEK?

Toplu taşımacılık sisteminin geliştirilerek bireylerin en üst düzeyde ulaşım hizmeti alabilmesinin sağlanması, korsan taşımacılık ve plaka karaborsacılığı gibi usulsüzlüklerin önlenmesi, ayrıca çalışan şoför esnafının haklarının korunmasının sağlanması amacı ile dolmuş, minübüs, taksi, servis gibi araçlara verilecek plaka sayısının sınırlandırılmasına denir. Bu tahdidinin ticari araçlar tarafından yaptırılması zorunludur. Yaptırılmaması halinde tahditsiz araçlar hakkında cezai işlem uygulanır.

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Kaldığı otelin geceliği 10 bin TL
Oğlunu dövdüğü için Taha Tatlıcı'yı bıçakladığını söyleyen Günay Musayeva ağız değiştirdi
Murat Arkın'dan o paylaşımlara sert tepki!
Tülin Özen sevgilisiyle ilk kez görüntülendi
Hadise'nin kardeşi Alman futbolcuya kafayı taktı
Google bugün Doodle´ına ilk Türk kadın opera sanatçısı Semiha Berksoy´u taşıdı. Semiha Berksoy´un Do

Semiha Berksoy Kimdir? Neden Doodle Oldu?

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Game of Thrones karakterlerinin 8 sezon sonundaki değişimleri

Ünlü Youtuber Enes Batur düğün fotoğraflarını paylaştı