Binali Yıldırım o mesaja kayıtsız kalmadı: Konum atın geliyorum

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, sosyal medya hesabından kendisini iftara çağıran gençlere cevap verdi.

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Yıldırım'ın dün İstanbullulara verdiği su müjdesinin ardından, kendisine teşekkür edip iftara çağıran gençlerin mesajına kayıtsız kalamadı. İşte Binali Yıldırım'ın o cevabı:

''İFTARA SİZDEYİM, KONUM ATIN''



Yıldırım'ın paylaşımının altına yorum yazan Twitter kullanıcısı gençler Yıldırım'a, akbil indirim sözü için teşekkür ederek, ''Birgün bize iftara bekleriz.'' davetinde bulundu.



Bunun üzerine Yıldırım, davet paylaşımını alıntılayarak ''Gençler iftara sizdeyim. Konum atın'' dedi.