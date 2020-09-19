Binali Yıldırım koronavirüsü yendi! PCR testi negatif çıktı
Binali Yıldırım ve eşi Semiha Yıldırım koronavirüsü yendi. Yıldırım, sosyal medyadan PCR testinin negatif çıktığını duyurarak, "Karantina sürecinde arayan, mesajlarıyla paylaşımda bulunan, dua ve desteklerini esirgemeyen herkese şükranlarımızı sunuyoruz. Allah hepinizden razı olsun." dedi.
AK Parti İzmir Milletvekili ve eski Başbakan Binali Yıldırım ve eşi Semiha Yıldırım koronavirüsü yendi.
Koronavirüsü yendiğini resmi Twitter hesabından duyuran Binali Yıldırım, PCR testi sonucunun hamdolsun negatif çıktığını belirterek, "Karantina sürecinde arayan, mesajlarıyla paylaşımda bulunan, dua ve desteklerini esirgemeyen herkese şükranlarımızı sunuyoruz. Allah hepinizden razı olsun." ifadelerini kullandı.
1- PCR testi sonucu hamdolsun negatif çıkmıştır. Karantina sürecinde arayan, mesajlarıyla paylaşımda bulunan, dua ve desteklerini esirgemeyen herkese şükranlarımızı sunuyoruz. Allah hepinizden razı olsun. pic.twitter.com/72MHsDF7eD— Binali Yıldırım (@BY) September 19, 2020
Tedavisi devam edenlere şifa dileyen Yıldırım, "Bu zor zamanda, insanüstü bir gayret ve fedakârlıkla çalışan tüm sağlık ordumuza Allah güç, kuvvet versin. Vatandaşlarımızdan talebim: Aman tedbiri elden bırakmayın, TMM mı?" mesajını verdi.
2- Tedavisi devam eden herkese Rabb'im acil şifa versin. Bu zor zamanda, insanüstü bir gayret ve fedakârlıkla çalışan tüm sağlık ordumuza Allah güç, kuvvet versin.— Binali Yıldırım (@BY) September 19, 2020
Vatandaşlarımızdan talebim: Aman tedbiri elden bırakmayın, TMM mı? ����