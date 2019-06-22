Binali Yıldırım Okan Bayülgen'in programında kırdı geçirdi: Fransızca konuştu, türkü söyledi...

AK Parti İBB Adayı Binali Yıldırım, Okan Bayülgen'in konuğuydu. Yıldırım seçim vaatlerinden, özel hayatına kadar birçok konuyu samimi bir dille anlatırken yaptığı esprilerle de izleyenleri adeta kahkahaya boğdu.

OKAN BAYÜLGEN'E CEVABI STÜDYOYU KAHKAHAYA BOĞDU

Ardından Okan Bayülgen'in "AK Parti'deki en neşeli, en gülümseyen insan sizsiniz, size gülmek çok yakışıyor" sözleri üzerine hazırcevaplığını konuşturan Binali Yıldırım, "Teşekkür ederim, ne ısmarlayayım?" demesi üzerine stüdyoda alkış tufanı koptu.

İşte sosyal medyayı sallayan o görüntüler:

BİNALİ YILDIRIM FRANSIZCA KONUŞTU

"Bir Fransız atasözü vardır bilirsiniz" diyen Binali Yıldırım "Son gülen iyi güler" atasözünü Fransızca söyleyerek, Okan Bayülgen'i şoke etti.

YILDIRIM AŞIK VEYSEL TÜRKÜSÜNÜ SESLENDİRDİ

Binali Yıldırım, Aşık Veysel'in 'Uzun İnce Bir Yoldayım' eserini de seslendirerek büyük beğeni topladı.