Binali Yıldırım: Hal komisyoncusu tefeci, terörist değildir

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, herkesin beklentisini sağlayacak bir hal yasasını çıkaracaklarını belirterek, "Kamu hal işletmeciliği de mutlaka olacak. Bu iş destek isteyen ve kamunun içinde olması gereken bir iştir." dedi.

Yıldırım, İstanbul Yaş Meyve Sebze ve Bostan Komisyoncuları Derneği (İSMEYDER) tarafından Bayrampaşa Hali'nde düzenlenen iftar programına katıldı.

Burada konuşan Yıldırım, yeni bir "hal yasası" yapıldığını belirterek, şunları kaydetti:

"Bu çalışmayla ilgili bazı endişeler var. Bunları ilk ağızdan dinleme fırsatı ve imkanı bulduk. Her şeyden önce şunu milletimizin, hal çalışanları ve buradaki işletmelerin önünde ifade etmek istiyorum. Hal komisyoncusu tefeci, terörist değildir, halciler alnının teriyle ekmeğini kazanan insanlardır."

Yapılan her işin ve her hizmetin mutlaka bir karşılığı olması gerektiğini vurgulayan Yıldırım, "Biz hal esnafını, haldeki komisyoncuları, burada üreticinin semt pazarlarına gitmesinde adeta garantör olarak görüyoruz. Peki, zaman zaman sebze ve meyveyle ilgili fiyatlardaki dalgalanmalar nedir? İşin özü, mevsim şartları, üretim, arz, talep dengesinin bozulmasıdır ve tedarik sistemindeki yetersizliktir. Biz biliyoruz ki tarladan mal çıkıp buraya gelinceye kadar dörtte biri fireye giriyor. Asıl mesele bu fire miktarını azaltmaktan geçiyor. Bunun için Ticaret Bakanlığımız gıda komitesi gerekli çalışmaları yapıyor. Mutlaka fire oranını düşürmemiz lazım. Saklama zamanını uzatmalıyız. Bunlar da yatırımla olacak. Bunlar ciddi kaynak isteyen yatırımlardır." diye konuştu.

Burada 10 bin kişinin çalıştığını dile getiren Yıldırım, sözlerine şöyle devam etti:

"10 bin kişi doğrudan evine ekmek götürüyor. Onların kazançları ana sütü gibi helaldir. Terleyerek kazanıyorlar. Biliyoruz ki günün 24 saatinde 6 saatlik boş vakitleri var. Diğer zamanlar hep çalışmakla geçiyor. Buralar açık tutulmak zorunda çünkü çarşıya pazara sürekli sevkiyat yapılması gerekiyor. Burada çalışan kardeşlerimizin çalışanlarının şartlarını da iyileştirmek mecburiyetindeyiz. Bu konuda da hepimize görev düşüyor."

Hal esnafının cezalarıyla ilgili sorunlara değinen Yıldırım, "Taahhüdü bendedir. Sizi rahatsız etmeyecek şekilde çözülmesi için elimden gelen gayreti göstereceğim. Eğer Meclis'te çözülmesi gereken varsa hep beraber iktidar muhalefet demeden bu cezaların affedilmesi ve iptal edilmesi için gerekli çalışmaları yapacağız ve takipçisi olacağız. Bunun burada sözünü veriyorum." dedi.

Yıldırım, bu ülkenin insanlarının daha iyi şartlarda yaşamasını arzu ettiklerini ve bunun için gayret gösterdiklerini dile getirerek, "Biz ne kadar zenginleşir ve refah seviyemiz ne kadar artarsa bundan en büyük payı vatandaşımız alacaktır. Memleketin ve milletin menfaatini İstanbullunun, üreticinin, hepinizin menfaatine olan işleri ortak akılla konuşarak ve görüşerek halledeceğiz ve bunun takipçisi olacağız. Bir mesele, bütün taraflarla herkesin katıldığı ortamda ele alınır ve ortak akılla hareket edilirse çözülemeyecek hiçbir mesele yok." ifadelerini kullandı.

Hal yasasıyla ilgili bundan sonraki süreçte gerekli katkıyı yapacaklarını vurgulayan Yıldırım, "Herkesin beklentisini sağlayacak bir yasayı inşallah çıkaracağız. Kamu hal işletmeciliği de mutlaka olacak. Bu iş destek isteyen ve kamunun içinde olması gereken bir iştir." diye konuştu.

İstanbul'da seçimin yenilenmesine değinen Binali Yıldırım, "23 Haziran'da tekrar sandığa gideceğiz ve İstanbulluları bir daha yoracağız. Keşke böyle olmasaydı. Olan işte hayır vardır. İnşallah 23 Haziran seçimleri hayırlara vesile olur. Malum adaylarımız aynı. Cumhur İttifakı adayıyım. Ekrem İmamoğlu Millet İttifakının adayı. İstanbullularla buluşup dertleşip konuşacağız, İstanbul vizyonumuzu anlatacağız. İstanbulluların kararını 23 Haziran'da göreceğiz." dedi.

(AA)