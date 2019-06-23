Binali Yıldırım Ekrem İmamoğlu seçim sonuçları son dakika oy oranları!

Binali Yıldırım Ekrem İmamoğlu seçim sonuçları son durum günün en çok aranan başlıklarından biri oldu. İstanbul seçim sonuçlarını yakından takip eden vatandaşlar Binali Yıldırım Ekrem İmamoğlu oy oranlarını dakika dakika takip ediyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçim sonuçları ile ilgili tüm verilere haberimizden ulaşabilirsiniz.



BİNALİ YILDIRIM EKREM İMAMOĞLU SEÇİM SONUÇLARI SON DAKİKA OY ORANLARI



Binali Yıldırım, 20 Aralık 1955 tarihinde Erzincan Refahiye’de dünyaya geldi. Baba adı Dursun,anne adı Bahar’dır. İstanbul Teknik Üniversitesi Gemi İnşa ve Deniz Bilimleri Fakültesi’nden mezun oldu ve aynı bölümde yüksek lisans yaptı. İstanbul Teknik Üniversitesi Gemi İnşa ve Deniz Bilimleri Fakültesi’nde asistan ve araştırma görevlisi olarak çalıştı.

1978 – 1993 yılları arasında Türkiye Gemi Sanayi Genel Müdürlüğü ve Camialtı Tersanesi’nde çeşitli kademelerde yöneticilik yaptı.



İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI İLE İLGİLİ NOTLAR

İstanbul seçmeni, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını taşıyan, resimli ve resmi bir kimlik belgesiyle oy kullanabilecek, cep telefonu, fotoğraf veya film makinesi gibi görüntü kaydedici veya haberleşme sağlayıcı cihazlarla oy verme yerine girilmesi yasak olacak

Seçmene sadece İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına ait oy pusulası verilecek

Pusulaya "TERCİH" veya "EVET" mührü dışında imza, işaret konulmayacak, zarfa pusula dışında bir şey atılmayacak

Yanlış oy kullandığını düşünen ve yeni pusula isteyen seçmene yenisi verilmeyecek

İstanbul halkı yarın yapılacak seçimle, 5 yıl boyunca görev yapacak Büyükşehir Belediye Başkanını seçecek.

31 Mart seçimlerindeki sandık seçmen listeleri, yeni bir güncelleştirme yapılmaksızın bu seçimde de kullanılacak. Bu seçim yenileme seçimi niteliğinde olduğu için bu süreçte 18 yaşını dolduranlar ve askerden gelenler oy kullanamayacak.

İstanbul'un 39 ilçesinde, 62'si cezaevi, 156'sı seyyar olmak üzere 31 bin 342 sandıkta, 10 milyon 560 bin 963 kişi oy kullanacak.

Hastalığı veya engeli sebebiyle yatağa bağımlı seçmenler için tüm ilçelerde seyyar sandıklar oluşturuldu.

31 Mart seçimlerindeki sandık seçmen listeleri, yeni bir güncelleştirme yapılmaksızın bu seçimde de kullanılacak. Bu seçim yenileme seçimi niteliğinde olduğu için bu süreçte 18 yaşını dolduranlar ve askerden gelenler oy kullanamayacak.

İstanbul'un 39 ilçesinde, 62'si cezaevi, 156'sı seyyar olmak üzere 31 bin 342 sandıkta, 10 milyon 560 bin 963 kişi oy kullanacak.

Hastalığı veya engeli sebebiyle yatağa bağımlı seçmenler için tüm ilçelerde seyyar sandıklar oluşturuldu.

Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğünce, 18 Haziran 2019'da yapılan sandık seçmen listelerindeki güncelleme sonucunda, 20 bin 63 asker, 8 bin 93 hükümlü, 3 bin 970 kısıtlı seçmen, 12 bin 518 ölü, 208 vatandaşlıktan çıkan kişi olmak üzere, toplam 44 bin 852 kişiye "oy kullanamaz" şerhi yazıldı.

Müdürlükçe, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri için seçmen listelerindeki son güncelleme 23 Mart 2019'da yapılmıştı. Bu tarihteki çalışmada, 13 bin 712 asker, 663 kısıtlı seçmen, 8 bin 639 ölü, 151 vatandaşlıktan çıkan kişi olmak üzere toplam 23 bin 165 kişiye listelerde "oy kullanamaz" şerhi yazılmıştı.

Böylelikle seçmen listelerinde "oy kullanamaz" şerhi yazılan kişi sayısı toplam 68 bin 17 oldu.

Kentte oy verme işlemi saat 08.00'de başlayıp 17.00'ye kadar devam edecek.

Her seçmen, kanunda sayılan istisnalar dışında, hangi sandık seçmen listesinde kayıtlı ise ancak o sandıkta oy kullanabilecek.

Seçmene verilecek İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına ait oy pusulası, beyaz üzerine siyah baskılı olarak hazırlandı.

Sandık seçmen listesindeki bütün seçmenler, oylarını kullanmış olsa bile oy vermenin bitim saatinden önce sandıklar kesinlikle açılamayacak. YSK tarafından yayın yasağı kaldırılmadan sonuçlar açıklanamayacak.





BİNALİ YILDIRIM KİMDİR?

1990 – 1991 yılları arasında İsveç’te bulunan Uluslararası Denizcilik Örgütü’ne (IMO)ait Dünya Denizcilik Üniversitesinde (WMU) Denizde Can ve Mal Güvenliği Yönetimi konusunda ihtisas eğitimi aldı. Bu eğitim sırasında toplam 6 ay İskandinavya ülkeleri ve Avrupa’da çeşitli ülke limanlarında Denizcilik İdaresi Uzmanları ile birlikte kontrollerde bulundu.

1994 – 2000 yılları arasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi İstanbul Deniz Otobüsleri İşletmeleri’nde (İDO) Genel Müdürlük görevi yaptı. Bu görevi sırasında İstanbul’da toplu taşımacılığın deniz kaydırılması yönünde önemli projelere imza attı. Başta İstanbul – Yalova ve Bandırma hatlarının açılarak, Adnan Menderes ve Turgut Özal hızlı feribotlarının sefere konulması olmak üzere İstanbul’a kazandırılan toplam 29 iskele/terminal,22 deniz otobüsü ve 4 feribotla İDO’yu alanında dünyanın en büyük şirketleri arasına soktu.

1999 yılında deniz toplu taşımacılığı ve turizme katkılarından dolayı uluslararası “Skal Kulübü” tarafından verilen kalite ödülüne layık görüldü.

3 Kasım 2002 genel seçiminde AK Parti İstanbul Milletvekili olarak parlamentoya girerek, 58. ve 59. AK Parti hükümetlerinde Ulaştırma Bakanı olarak görev aldı.

22 Temmuz 2007 genel seçiminde AK Parti Erzincan milletvekili seçildi ve 60. AK Parti hükümetinde Ulaştırma Bakanı olarak kabinedeki görevine devam etti.

12 Haziran 2011 genel seçiminde AK Parti İzmir milletvekili seçildi ve 61. AK Parti hükümetinde Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı olarak kabinedeki görevine devam etti. Öncüllerinden farklı olarak, 11 yıl üst üste görev olarak Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin en uzun süreli görev yapan Ulaştırma Bakanı oldu.



24 Haziran'da yapılan Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin ardından geçilen Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde "Başbakanlık" yürürlükten kaldırıldı. Böylece Cumhuriyetin ilanından bugüne 94 yıldır faaliyetini sürdüren Başbakanlık Teşkilatı'nın görevi son bulurken, Türkiye Cumhuriyeti'nin 65. Hükümeti'ni kurarak ülkenin 27. Başbakanı Binali Yıldırım, Başbakanlık koltuğuna oturan son isim oldu.







EKREM İMAMOĞLU KİMDİR?

Ekrem İmamoğlu, 4 Haziran 1970'te, ticaretle uğraşan Hasan İmamoğlu ile çiftçilik yapan Hava İmamoğlu'nun oğlu olarak Trabzon'un Akçaabat ilçesine bağlı Cevizli köyünde doğdu. Dört yaşındayken ailesiyle birlikte Yıldızlı köyüne taşındı. İlkokuldayken hentbol oynayarak başladığı spora futbol ile devam etti. Trabzon Lisesi'nden mezun olduktan sonra Girne Amerikan Üniversitesi İletişim Fakültesi'ne kaydoldu. Ailesinin 1987'de İstanbul'a taşınmasının ardından lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi İngilizce işletme bölümünde tamamladı. Ekrem İmamoğlu son olarak Beylikdüzü Belediye Başkanlığı görevinde bulunuyordu.