Binali Yıldırım Ekrem İmamoğlu canlı yayını moderatör kim olacak? Ne zaman, hangi kanalda?

“Binali Yıldırım Ekrem İmamoğlu canlı yayını ne zaman, hangi kanalda?” sorusu araştırılıyor. Binali Yıldırım Ekrem İmamoğlu canlı yayınında moderatör kim olacak? 23 Haziran İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi için geri sayım başladı. Sandık başına gidecek olan vatandaşlar heyecanla seçim tarihini beklemeye başladılar. Canlı yayın 16 Haziran Pazar günü saat 21'de canlı olarak yayınlanacak. Moderatör İsmail Küçükkaya olacak.

BİNALİ YILDIRIM EKREM İMAMOĞLU CANLI YAYINI NE ZAMAN?

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK), İstanbul seçiminin yenilenmesi kararının ardından gözler 23 Haziran'da yapılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimine çevrildi.

Canlı yayın 16 Haziran Pazar günü saat 21'de canlı olarak yayınlanacak.

MODERATÖR KİM OLACAK?

AK Parti Tanıtım ve Medya Başkanı Mahir Ünal ile CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi öncesi planlanan televizyon programı için görüşme yaptılar. 'Cumhur İttifakı' adayı Binali Yıldırım ile 'Millet ittifakı' adayı Ekrem İmamoğlu'nu karşı karşıya getirecek olan programı için yapılan görüşmeyle ilgili, bugün bir açıklama yapılması bekleniyor. Moderatör İsmail Küçükkaya olacak.

Daha önce Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı AK Parti'li Binali Yıldırım, CHP'li rakibi Ekrem İmamoğlu ile yapması planlanan ortak yayın hakkında,” Programı kimin yöneteceği konusu benim açımdan hiç fark etmez. Kim olursa olsun ama tecrübeli olması açısından Uğur Dündar'ı tercih ederim.” demişti.

HANGİ KANALDA YAPILACAK?

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım ile CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'nun ortak yayının hangi kanalda olacağı merak ediliyor. Canlı yayın tüm kanallara açık ortak yayınla yapılacak.

Habertürk TV'de yayınlanan 'Türkiye'nin Nabzı' programının moderatörü Didem Arslan Yılmaz, İstanbul adaylarına ortak yayın teklifinde bulundu. Her iki aday da canlı yayına çıkacaklarını açıkladı.

MHP lideri Bahçeli de, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Didem Arslan Hanım'a teşekkür ediyoruz daveti için. İnşallah onun tecrübesiyle bu bir araya geliş sağlanır. Hangi televizyon olursa olsun bütün televizyon yöneticileri de katılarak bir tartıya 23 Haziran'dan evvel çıkmalı. Her şey nasıl güzel olacakmış göreceğiz bakalım" ifadelerini kullanmıştı.