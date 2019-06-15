Binali Yıldırım Ekrem İmamoğlu canlı yayın hangi kanalda, saat kaçta? Canlı yayın programı ne zaman? sorularının yanıtları tüm vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Binali Yıldırım ve Ekrem İmamoğlu'nun karşı karşıya geleceği canlı yayın programı 16 Haziran Pazar akşamı gerçekleşecek. Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde saat 21.00'de başlayacak. Binali Yıldırım Ekrem İmamoğlu canlı yayın programı hakkında merak edilen tüm soruları sizler için yanıtladık. İşte tüm merak edilenler...

BİNALİ YILDIRIM EKREM İMAMOĞLU CANLI YAYIN HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Binali Yıldırım ve CHP adayının İstanbul üzerine tartışacağı program aat 21'de canlı olarak yayınlanacak. Program tüm kanallara açık olacak.

CANLI YAYIN PROGRAMI NE ZAMAN?

Binali Yıldırım ve Ekrem İmamoğlu'nun karşı karşıya geleceği canlı yayın 16 Haziran Pazar akşamı gerçekleşecek.

PROGRAM NASIL OLACAK?

Binali Yıldırım ve CHP adayının İstanbul üzerine tartışacağı programın formatı da açıklandı. Adaylara 15'er soru yöneltilecek. Soru yöneltilen aday 3 dakika süre içerisinde yanıt verecek. İki aday karşılıklı polemiğe girmeyecek. Saat 09.00'da başlayan programın reklam araları ile birlikte saat 00.00'da son bulması bekleniyor.

TARTIŞMA PROGRAMI NE KADAR SÜRECEK?

AKP ve CHP'den yapılan açıklamalarda tartışma süresinin ucunun açık bırakıldığı belirtilmişti. Ancak İsmail Küçükkaya her iki adaya da toplamda 45'er dakika süre vermeyi planladığını ifade ediyor. Programın reklam arasıyla birlikte 1 saat 40 dakika sürmesi bekleniyor.

MODERATÖR İSMAİL KÜÇÜKKAYA

AK Parti Tanıtım ve Medya Başkanı Mahir Ünal ile CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi öncesi planlanan televizyon programı için görüşme yaptılar. 'Cumhur İttifakı' adayı Binali Yıldırım ile 'Millet ittifakı' adayı Ekrem İmamoğlu'nu karşı karşıya getirecek olan programı için yapılan görüşmeyle ilgili, bugün bir açıklama yapılması bekleniyor. Moderatör İsmail Küçükkaya olacak.

Daha önce Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı AK Parti'li Binali Yıldırım, CHP'li rakibi Ekrem İmamoğlu ile yapması planlanan ortak yayın hakkında,” Programı kimin yöneteceği konusu benim açımdan hiç fark etmez. Kim olursa olsun ama tecrübeli olması açısından Uğur Dündar'ı tercih ederim.” demişti.

İSMAİL KÜÇÜKKAYA KİMDİR?



1972 yılında Kütahya Simav'da dünyaya gelen İsmail Küçükkaya, ilk ve orta öğrenimini Kütahya'da gördü.Üniversite öğrenimini ise Gazi Üniversitesi Gazetecilik bölümünde tamamladı.

İsmail Küçükkaya, gazetecilik kariyerine 1991 yılında Hürriyet Gazetesi'nde muhabirlik yaparak başladı. Hürriyet Gazetesi'nde çalıştıktan sonra Sabah ve Star gazetelerinde görev aldı. 2000 yılında Akşam gazetesinde köşe yazarlığı yapmaya başlayan gazeteci, 2003 yılında köşe yazarlığını da sürdürerek SkyTürk TV'de Ankara temsilcisi olarak çalışmaya başladı.

2005-2008 senelerinde Akşam Gazetesi'nin Ankara temsilciliği yürüten Küçükkaya, 2008 yılı Kasım ayında Akşam Gazetesi'nin genel yayın yönetmeni oldu.

2013 yılı Eylül ayında Fox TV'de "Çalar Saat" adlı programı sunmaya başladı.

2008 yılında "Cumhuriyetimizi Dair" ve 2012 yılında "Cumhuriyet'in İlk Yüzyılı" adlı iki kitap yazmıştır.

Gazeteci İsmail Küçükkaya 10 Temmuz 2016'da evlendi. Gazeteci İsmail Küçükkaya, Samsun'da görev yapan görsel sanatlar öğretmeni Eda Demirci ile dünyaevine girdi.