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'Binali amca bu soruyu çözemedik'

'Binali amca bu soruyu çözemedik'

Cumhur İttifakı AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım bugün seçim kampanyası kapsamında Gaziosmanpaşa’daydı. Belediye sanat ve kültür merkezi içindeki sanat akademisini ziyaret eden Yıldırım, 3-5 yaş arası çocukların İngilizce müzik eğitimi dersine katıldı.

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Çocuklar müzik aletleri çalarak ‘hoş geldin Binali amca’ diye tempo tuttular. Yıldırım ardından Gaziosmanpaşa İlçe Halk Kütüphanesi’ne geçti. Burada ders çalışan öğrencileri fark etti. 8’inci sınıf öğrencisi Deniz ve Nisa’nın liseye hazırlık için matematik soruları çözdüğünü gördü. Çocukların “Özdeşlik sorusunu çözemedik” diye yardım istemesi üzerine yanlarına yere oturarak problemin nasıl çözüleceğini anlattı.

Yıldırım daha sonra geometri problemi çözmekte zorlanan bir gence de ufak bir trigonometri dersi verdi.

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