'Binali amca bu soruyu çözemedik'

Çocuklar müzik aletleri çalarak ‘hoş geldin Binali amca’ diye tempo tuttular. Yıldırım ardından Gaziosmanpaşa İlçe Halk Kütüphanesi’ne geçti. Burada ders çalışan öğrencileri fark etti. 8’inci sınıf öğrencisi Deniz ve Nisa’nın liseye hazırlık için matematik soruları çözdüğünü gördü. Çocukların “Özdeşlik sorusunu çözemedik” diye yardım istemesi üzerine yanlarına yere oturarak problemin nasıl çözüleceğini anlattı.

Yıldırım daha sonra geometri problemi çözmekte zorlanan bir gence de ufak bir trigonometri dersi verdi.