Bina görevlisini evdeki kamera ele verdi... Şarkıcıyı emaet anahtarla soydu

İstanbul Beşiktaş’ta yaşayan ünlü şarkıcı Zeynep Sağdaş, 30 Ekim’de konser vermek için şehir dışına çıktı. Gitmeden önce de hayvanlarına bakması için anahtarını apartman görevlisi Barış G.’ye bıraktı. 2 Kasım’da evine dönen şarkıcı, yaklaşık 60 bin lira değerindeki 3 altın kolye, altın alyans, nakit para, kot gömlek ve cep telefonu ile kulaklık malzemelerinin çalındığını fark etti.

PARMAK İZİ DE ÇIKTI



Hayvanlarını izlemek için yerleştirdiği güvenlik kamerası kaydını inceleyen Sağdaş, hırsızın Barış G. olduğunu gördü. Şikayet üzerine polisin evden aldığı parmak izi de kapıcıya ait çıktı.

Almadım, inceledim!



Gözaltına alınan Barış G., olay günü Sağdaş’ın köpeğini gezdirdiğini, evden çıkarken yatak odasına da girdiğini, ziynet eşyalarını sadece incelediğini, çekmeceden ise 80 lira olan mesai ücretini aldığını söyledi. Adliyeye sevk edilen Barış G., mahkemece tutuklandı.

