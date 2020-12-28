  • $7,5675
  • 9,3116
  • 457.017
  • 1426.03
  • Haberler
  • Güncel
  • Bina görevlisini evdeki kamera ele verdi... Şarkıcıyı emaet anahtarla soydu
28 Aralık 2020 Pazartesi 00:37 | Son Güncelleme:

Bina görevlisini evdeki kamera ele verdi... Şarkıcıyı emaet anahtarla soydu

Bina görevlisini evdeki kamera ele verdi... Şarkıcıyı emaet anahtarla soydu
İHA

Şarkıcı Zeynep Sağdaş'ın evi, hayvanlarına bakması için emanet anahtar verdiği bina görevlisi tarafından soyuldu. 60 bin liralık hırsızlık anı evin değişik odalarındaki güvenlik kameralarına yansıdı.

İstanbul Beşiktaş’ta yaşayan ünlü şarkıcı Zeynep Sağdaş, 30 Ekim’de konser vermek için şehir dışına çıktı. Gitmeden önce de hayvanlarına bakması için anahtarını apartman görevlisi Barış G.’ye bıraktı. 2 Kasım’da evine dönen şarkıcı, yaklaşık 60 bin lira değerindeki 3 altın kolye, altın alyans, nakit para, kot gömlek ve cep telefonu ile kulaklık malzemelerinin çalındığını fark etti.

PARMAK İZİ DE ÇIKTI

Hayvanlarını izlemek için yerleştirdiği güvenlik kamerası kaydını inceleyen Sağdaş, hırsızın Barış G. olduğunu gördü. Şikayet üzerine polisin evden aldığı parmak izi de kapıcıya ait çıktı. 

Almadım, inceledim! 

Gözaltına alınan Barış G., olay günü Sağdaş’ın köpeğini gezdirdiğini, evden çıkarken yatak odasına da girdiğini, ziynet eşyalarını sadece incelediğini, çekmeceden ise 80 lira olan mesai ücretini aldığını söyledi. Adliyeye sevk edilen Barış G., mahkemece tutuklandı.

<p>Antalya'da otomobile bağladığı köpeğe koşturarak eziyet ettiği görüntüleri sosyal medyada yayınla

Araçla köpeğini tasmasından sürükleyen sürücüden akılalmaz savunma: Eğitim gereği yaptık

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Copyright 2020
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.