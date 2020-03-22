Bim ne zaman açılıyor? Bim çalışma saatleri nelerdir?

Bim çalışma saatleri nelerdir? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Alışveriş yapmak isteyen vatdanşlar Bim açılış saatleri hakkında bilgi almak istiyor. Türkiye'de çok sayıda marketi bulanan BİM kaliteli her kesime hitap eden bütçesiyle müşterileri tarafından tam not alıyor. Bim ne zaman açılıyor? hakkında merak edilenlere haberimizden ulaşabilirsiniz.

BİM NE ZAMAN AÇILIYOR?

Sabah erkenden alışveriş yapmak isteyen vatandaşlar marketin açılmasını bekliyor. Uygun fiyatlı ürünleriyle BİM'in açılış saatleri merak ediliyor. BİM haftaiçi ve haftasonu 09.00'da açılıyor.

BİM ÇALIŞMA SAATLERİ NELERDİR?

Sabah 09.00'da mesai saatine başlayan BİM'in kapanış saati de ayrıca merak konusu oluyor. BİM kapanış saatine göre plan yaparak marketlere gelecek olanlar 21.00’dan önce BİM'e gelmeleri gerekiyor. Bu saatten itibaren tüm kasalar kapanıyor ve alışverişe izin verilmiyor.