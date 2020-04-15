BİM kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? BİM çalışma saatleri neler? İşte açılış saati…

BİM kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? gibi soruların cevabı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. BİM market, her hafta müşterilerinin beğenisine sunduğu indirimli ürünleriyle sıklıkla tercih ediliyor. Corona virüs salgını ülkemizde etkisini sürdürürken BİM çalışma saatlerini değiştirdi. BİM açılış saati ve kapanış saati ile ilgili detaylar haberimizde…

BİM KAÇTA AÇILIYOR?

İndirimli aktüel ürünleri ve zaman zaman seçili ürünlerde yaptığı indirimlerle dikkatleri üzerine çeken BİM çalışma saatleri ile ilgili güncelleme yaptı. Yeni saat düzenlemesiyle birlikte BİM market, sabah saat 10.00’da açılıyor.

BİM ÇALIŞMA SAATLERİ 2020

Türkiye’de corona virüs önlemleri devam ederken BİM çalışma saatleri de değişti. Sabah 09.00’da açılan market, artık sabah 10.00’da açılma kararı aldı. BİM kapanış saati ise yeni düzenlemeye göre akşam saat 21.00’den saat 20.00’ye çekildi. Alışveriş yapacak vatandaşlar için BİM çalışma saatleri 10.00-20.00 olarak güncellenmiş oldu.