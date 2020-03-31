BİM açılış saati nedir, kaçta açılıyor? İşte güncel BİM çalışma saatleri…

Birleşik Mağazalar A.Ş. veya kısaca BİM, Türkiye'de indirim mağazacılığı yapan bir market zinciridir. Corona virüs salgınının etkisini sürdürdüğü şu günlerde BİM de tıpkı birçok market gibi, açılış ve kapanış saatlerini değiştirdi. Vatandaşlar ise güncel BİM çalışma saatleri ile ilgili araştırma içerisine girdi. Detaylar haberimizde…

BİM AÇILIŞ SAATİ NEDİR?

Aktüel indirimleri ve zaman zaman seçili ürünlerde yaptığı indirimlerle dikkatleri üzerine çeken BİM çalışma saatleri ile ilgili güncelleme yaptı. Yeni saat düzenlemesiyle birlikte BİM market, sabah 10.00’da açılıyor.

BİM ÇALIŞMA SAATLERİ 2020

Türkiye’de corona virüs önlemleri devam ederken BİM çalışma saatleri de değişti. Sabah 09.00’da açılan market, artık sabah 10.00’da açılma kararı aldı. BİM kapanış saati ise yeni düzenlemeye göre akşam saat 21.00’den saat 20.00’ye çekildi. Alışveriş yapacak vatandaşlar için BİM çalışma saatleri 10.00-20.00 olarak güncellenmiş oldu.