BİM, A101, ŞOK personel alımı yapacağını duyurdu! İŞKUR personel alımı başvurusu nasıl yapılır?

BİM, A101, ŞOK marketler, açıldığı ilk günden bu yana müşteri odaklı politikasıyla genç işsizlere istihdam kapısı olmayı sürdürüyor. Geçtiğimiz ünlerde ŞOK personel alımı yapacağını bildirmişti. İŞKUR resmi internet sitesi üzerinden yayımlanan güncel duyurularda ise BİM, A101, ŞOK marketlerin birçok ilde bulunan şubelerine personel alınacağı duyuruldu. Detaylar haberimizde…

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BİM, A101, ŞOK PERSONEL ALIMI KADROLARI

Personel alımında adayların aşağıdaki kadrolarda istihdam edileceğine yer verildi;

-Muhasebeci

-Temizlik Görevlisi

- Market Elemanı

- Sevkiyat Görevlisi

- Beden İşçisi (Genel)

- Reyon Görevlisi

- Satış Danışmanı / Uzmanı

- Kasiyer

- Forklift Operatörü

- Depo İşçisi (Elleçleme)

MARKET PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

BİM, A101, ŞOK personel alımı ortak şartları şu şekilde bildirildi;

-Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

- Perakende sektöründe kariyer yapmak isteyen,

- İletişim becerisi yüksek, ekip çalışmasına yatkın,

- Dinamik, prezantabl, ikna kabiliyeti kuvvetli,

- Müşteri ve hizmet odaklı bir anlayışa sahip, motivasyonu yüksek,

- Ekip ile birlikte mağazanın satış hedeflerini gerçekleştirecek,

- Erkek adaylar için tercihen askerlik görevini yapmış,

- Tercihen sigara kullanmayan,

- Kadın erkek adaylar aramaktayız.