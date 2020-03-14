Bill Gates kimdir? Microsoft yönetiminden istifa eden Bill Gates kaç yaşındadır?

Microsoft’un kurucularından biri olan Bill Gates kaç yaşındadır? sorusu vatandaşlar tarafından ilgiyle takip ediliyor. Dünyanın en zengin ikinci adamı Gates, dünyanın sağlık ve eğitim gibi sorunlarına çözümler arayacağını söyledi. Peki, Bill Gates kimdir, kaç yaşındadır? Detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz

BİLL GATES KİMDİR?

Bill Gates 28 Ekim 1955 tarihinde Seattle-ABD’de dünyaya geldi.

Henüz 12 yaşındayken özel bir okulda informatik (bilişim) kurslarına gitti. Okuldan arkadaşı Paul Allen ile birlikte boş zamanlarını genellikle bilgisayar yazılımları üzerinde çalışarak geçiriyordu.

Oturdukları muhite yakın bir şirketin bilgisayarlarını para ödemeden kullanmak için, iki arkadaş kullanıcılar için yazılım hatalarını arayıp buluyorlardı. Bu şekilde bilgisayar konusunda uzmanlaştılar ve 1972 senesinde ilk şirketlerini kurdular. (Traf-O-Data)

Bu şirket, trafik sayım ve kontrol sistemi için yazılımlar üreterek hemen 20.000 dolarlık satış yapmıştır.

Gates ve Allen, Altair için 1974’te BASIC isminde bir yazılım dili geliştirdi.

MITS şirketi, Gates ve Allen’dan pazarlama ruhsatını satın aldı ve kendilerine sistemi geliştirmeleri için sipariş verdi. Bunun üzerine Gates tahsilini bıraktı ve Allen ile birlikte Microsoft şirketini kurdu.

Microsoft’un yazılım alanındaki kesin başarısı, Apple’ın Microsoft’a verdiği sipariş üzerine gerçekleşti. Macintosh için çeşitli uygulama sistemleri (Word, Excel vb.) geliştirdiler.

Gates şirketini 1986’da anonim şirkete çevirdi. Aradan çok geçmeden, sadece kendi %45’lik payının borsa değerinin 1 milyar doların üzerinde olduğu söylendi.

1994 senesinde Melinda Gates ile evlenen Bill Gates’in, isimleri Jennifer Katharine Gates, Rory John Gates ve Phoebe Adel Gates olmak üzere üç evladı vardır.