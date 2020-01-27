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  3. Kim Milyoner Olmak İster sorusu: Bilinen en eski sözlük hangi diller arasındadır?

Kim Milyoner Olmak İster sorusu: Bilinen en eski sözlük hangi diller arasındadır?

Kim Milyoner Olmak İster sorusu: Bilinen en eski sözlük hangi diller arasındadır"

Bilinen en eski sözlük hangi diller arasındadır? sorusu izleyiciler tarafından aratılmaya başladı. Ekranların sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster yarışma programı yine birbirinden zor sorularla izleyicileri ekran başına kilitledi. Kenan İmirzalıoğlu’nun sunuculuğunu üstlendiği programda çıkan soruların cevabını merak edenler soruyu internet üzerinden aratmaya başladı. İşte o sorulardan bir tanesi…

Bilinen en eski sözlük hangi diller arasındadır? sorusunun cevabı izleyiciler tarafından merak ediliyor. Kim Milyoner Olmak İster yarışma programı Kenan İmirzalıoğlu’nun sunumuyla Pazartesi ve Cumartesi akşamları izleyiciyle buluşuyor. Atv’de yayınlanan yarışmada çıkan sorular hem izleyicileri, hem de yarışmacıları düşündürüyor ve zorluyor. Sorunun cevabını merak edenler ise internette araştırmalar yapıyor. İşte 27 Ocak Pazartesi günü çıkan soru…

Bilinen en eski sözlük hangi diller arasındadır?

A: Sümerce ve Akadca

B: Asurca ve Hititçe

C: İbranice ve Arapça

D: Yunanca ve Latince

Doğru cevap: A Sümerce ve Akadca

 


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