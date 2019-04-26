Bilim Seyyahları Balkanlar 3 Projesi son durağı olan Karadağ'da gerçekleşti

ROZAJE MEYDANINDA COŞKULU KALABALIK

Festivale son durağı olan Karadağ’da da ilgi oldukça fazlaydı. Açılış programına Mehmet Fatih Medreseleri Müdürü Fuat Çekiç, Karadağ Türkiye Büyükelçi Yardımcısı Mehemt Emin Öztürk, Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığı Temsilcisi Musa Akdeniz ve Rozaje Belediye Başkanı Eyüp Nurkoviç katıldı. Rozaje Şehir Meydanı’nda gerçekleştirilen projenin Karadağ’daki ortağı Mehmet Fatih Medresesi’ydi. İki okuldan toplam yüz öğrenciyle gerçekleştirilen festival, Rozaje Şehri’nin en kapsamlı etkinliklerinden biri oldu.

Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdür Yardımcısı Büşra Buluş, Bilim Seyyahları ikinci kez Karadağ’da. Bugün burada yüzden fazla deney ve on tane atölyeyle bilim severlerle buluşacağız. Gençlere bilimi sevdirip gelecek planlarında onlara rehberlik etmeyi amaçladığımız Bilim Seyyahları projesi şimdiye kadar 3 kıta ve 11 ülkede gerçekleşti. Yediden yetmişe herkese hitap etmeyi amaçladığımız bu projede görev alan tüm öğrencilerimize teşekkür ediyoruz. Bilim ve eğlence dolu bir gün diliyorum.

PROJE SAYESİNDE KALICI DOSTLUKLAR KURULUYOR!

Proje Koordinatörü Ersin Ertürk, Bilim Seyyahları projesinin Türkiye’nin uluslararası en büyük eğitim işbirliği projesi olma yolunda iddialı bir konuma geldiğini ifade etti. Fen bilimleri eğitiminin bir ülkenin geleceği için çok önemli olduğuna dikkat çeken Ertürk, toplumun temel bilimler alanında üretken hale gelebilmesi için özellikle gençlerin bu alanlara daha fazla ilgi göstermesi gerektiğini Bilim Seyyahları projesinin özellikle gençler üzerinde çok etkili olduğunu ve temel bilimlerin önemini anlamalarına katkı sağladığını ifade etti. Projenin bir eğitim işbirliğinin ötesinde çıktıları olduğunu, farklı ülkeden öğrencilerin birbirlerini tanımasına fırsat sağladığını ve kalıcı dostlukların kurulmasına vesile olduğunu da sözlerine ekleyen Ersin Ertürk Bilim Seyyahları projesinin farklı ülkelerde gerçekleştirilmeye devam edeceğini belirterek sözlerini tamamladı.

Pazartesi günü Prizren’de başladıkları bilim yolculuğunu Rozaje’de sonlandıran proje ekibi cumartesi günü yapacakları şehir turunun ardından Türkiye’ye yola çıkacaklar. Bilimin birleştirici gücü öncülüğünde dünyayı dolaşmayı hedefleyen ekibin bir sonraki durağı acaba neresi olacak