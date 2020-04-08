Bilim Kurulu'nun yeni üyesi Prof. Dr. Mustafa Öztürk: Koronavirüse karşı kendi modelimiz olacak

BÜLENT ŞANLIKAN

Koronavirüs Bilim Kurulu’na yeni katılan Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hamidiye Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Öztürk AKŞAM’a konuştu. İnsanların önlemleri zorla değil gerekli olduğuna inanıp gönüllü olarak ele almasını istediklerini belirten Öztürk, Türkiye’nin virüsle mücadelede kendi modelini geliştirmesi gerektiğini söyledi. Öztürk, şöyle devam etti:

SOSYAL MESAFE ŞART



“Daha koordineli bir şekilde çalışır Çin’in yöntemiyle değil kendimize özgü yöntemlerle ama yine benzer karantina önlemlerini akılcı bir şekilde uygularsak başarırız. Türkiye’de alınan önlemler noktasında iyi bir yoldayız. Sosyal mesafe altın değerinde bir kural. Sokağa çıktıktan sonra evimize geldiğimizde gerekli hijyen kurallarını uyguladığımızda süreci daha iyi yönetme imkanına sahip olabiliriz” Sağlık çalışanlarının risk altında yoğun çalıştığını da ifade eden Öztürk, “Özveriyle geceli gündüzlü çalışan sağlık çalışanlarımıza hep birlikte sahip çıkmalıyız” dedi.