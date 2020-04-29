Bilim Kurulu'ndan oruç tavsiyesi: İftarla sahur arası iki litre su tüketin

OSMAN NURİ CERİT



Ürünlerin tüketilmesinden, temizliğine kadar önerilerin yer aldığı kılavuzda dengeli beslenme ve bağışıklık kazanan ürünlerin tercih edilmesi istendi.

• Sahura kadar 2 litre su için.

• Sahur öğününüzü atlamayın.

• İftar ve sahurda kan şekerini birden yükseltmeyen, proteinli ve lifli gıdalar tüketin.

• Rafine ürünlerden, beyaz undan uzak durun.

• İftara kahvaltılıklarla başlayın.

• Bulgur pilavı, kepekli ekmek tercih edin.

• Sütlü tatlı veya meyve tercih edin.