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  3. Bilim Kurulu'ndan oruç tavsiyesi: İftarla sahur arası iki litre su tüketin

Bilim Kurulu'ndan oruç tavsiyesi: İftarla sahur arası iki litre su tüketin

Bilim Kurulu'ndan oruç tavsiyesi: İftarla sahur arası iki litre su tüketin

Bilim Kurulu, pandemi sürecinde oruç tutanlar için beslenme kılavuzu hazırladı.

OSMAN NURİ CERİT 

Ürünlerin tüketilmesinden, temizliğine kadar önerilerin yer aldığı kılavuzda dengeli beslenme ve bağışıklık kazanan ürünlerin tercih edilmesi istendi. 

• Sahura kadar 2 litre su için. 

• Sahur öğününüzü atlamayın. 

• İftar ve sahurda kan şekerini birden yükseltmeyen, proteinli ve lifli gıdalar tüketin. 

• Rafine ürünlerden, beyaz undan uzak durun. 

• İftara kahvaltılıklarla başlayın.

• Bulgur pilavı, kepekli ekmek tercih edin. 

• Sütlü tatlı veya meyve tercih edin. 


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