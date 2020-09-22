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  • Bilim Kurulu üyesinden korkutan uyarı! 'Yaşlıların bıraktığı yoğun bakımı gençler dolduruyor'
22 Eylül 2020 Salı 23:46 | Son Güncelleme:

Bilim Kurulu üyesinden korkutan uyarı! 'Yaşlıların bıraktığı yoğun bakımı gençler dolduruyor'

Bilim Kurulu üyesinden korkutan uyarı! 'Yaşlıların bıraktığı yoğun bakımı gençler dolduruyor'

Çukurova Üniversitesi Balcalı Hastanesi Başhekimi ve Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hasan Murat Gündüz, ‘bize bir şey olmaz' diyen gençlerin yoğun bakımda tedavi görme oranının yüzde 25'e çıktığını açıkladı.

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hasan Murat Gündüz, “Yoğun bakımlarda yaşlıların bıraktığı alanı gençler dolduruyor” diyerek şunları kaydetti: “Görüyoruz ki yaşlı bireyler su süreçte kendilerine daha da dikkat ediyorlar. 50 yaş altındaki hastalar da artık yoğun bakım tedavisi görecek kadar ağırlaşabiliyor.”

MASKE GRİPTEN DE KORUR

Prof. Dr. Gündüz, "Griple koronavirüsün belirtileri birbirine çok yakın. Toplumumuz eğer Kovid-19 için alınan önlemlere devam ederse mevsimsel gripten de korunabiliriz. Düzensiz kalabalıklara girmekten kaçınalım.” dedi.

<p>Editör: Eda Cabul</p>

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