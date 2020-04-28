Bilim Kurulu üyesi Tevfik Özlü tarih verdi! Virüs ne zaman bitecek?

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, şu ifadeleri kullandı:

* Salgın ne zaman biter, ne zaman normale döneriz diye soruluyor. En çok merak edilen hususlardan bir tanesi.

* Salgının bitmesine az kalmış gibi görünüyor. Çok uzamayan bir süreçte bence de normalleşme çalışmaları başlayacak ama tabi burada çok dikkatli olmamız gerekiyor.

* Çünkü salgının bitmesi demek, artık yeni vakaların ortaya çıkmaması demek. Mevcut hastalarımızın tedavi edilip taburcu edilmeleri, hasta yükümüzün azaltılması demek.

* Aynı zamanda toplumda bulaşmanın engellenmiş olması, temaslıların takip ve izolasyonda olanların bu sürelerin tamamlanması demek.* Bu şekilde yangını söndürmüş olacağız.

* Bunun çok fazla zaman alacağını sanmıyorum.

* Mayıs ayı sonuna kadar muhtemelen belki ondan da önce bu süreci büyük ölçüde tamamlarız.

* İlla uzayan vakalar da olabilir ama bunlar tek tük kalacaktır.

* Mayıs sonu itibariyle bu yangın sönmüş olur diye düşünüyorum.