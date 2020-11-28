Bilim Kurulu üyesi Tevfik Özlü: İlaçları düzenli içmelisiniz

Bilim Kurulu Toplantısı sonrası açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ağır hasta sayısındaki artışa dikkat çekerek bunun da sebebini düzenli olarak kullanılmayan ilaçlar olduğunu belirtti. Konuyla ilgili açıklama yapan Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, ilaç konusunda uyarılarda bulundu:

GECİKİRSE FAYDASI YOK



“Hastalar soruyorlar: ‘Testim pozitif çıktı, ama semptomlarım çok hafif, filyasyon ekibinin getirdiği ilacı şimdi kullanmam gerekir mi? Kötüleşirsem başlasam olmaz mı?’ Antiviral ilaçlar, enfeksiyon başlangıcında etkilidir. Tablonun ağırlaşmasını beklemeden tedaviye başlanmalı. Sonradan ‘keşke ilacı kullansaydık’ deyip hayıflanmamak için elimizde olan ilaçları kullanmakta yarar var. ”

DAHA AĞIR SEYREDİYOR

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Bünyamin Sertoğullarından ise ilaçların kullanılmasının hayati önemde olduğunu söyledi: “İlaçları kullanmayan özellikle genç hastalarda bu hastalık daha ağır seyrediyor. Gençler iyileşseler bile Kovid, organlarında hasar bırakıyor.Vatandaşlarımız, ilaç kullanmayı bu süreçte vatandaşlık görevi olarak görmeli ve böyle davranmalı.”

FAVİPİRAVİR SITMA İLACI DEĞİL, KALP KRİZİ YAPMAZ



Türkiye’de her gün onbinlerce kişinin yakalandığı salgında yanıt aranan sorulara Radyoloji Uzmanı Prof. Dr. Güner Sönmez yanıt verdi.

• Favipiravir verdiler, kullanayım mı?

Evet. Etkili bir antiviral. Bu sıtma ilacı değil, karıştırmayalım. İlk gün 8+8 şeklinde uygulanır. Kalp krizine neden olmaz.

• Hidroksiklorokin kullanayım mı?

Sıtma ilacı olan bu. Salgının başında etkili olduğu söylendi. Sonradan birçok yayında etkili olmadığı belirtildi.

• Vitamin içeyim mi?

Sağlıklı besleniyorsanız gerek yok. Doktorunuza danışarak D vitamini alabilirsiniz.

• Kovid-19’lu biriyle temasım oldu. Test yaptırayım mı?

İlk günler kuluçka dönemi olduğu için test negatif çıkar. 4. günden sonra.

• PCR testim negatif çıktı, ama şikayetim var.

PCR’nin doğruluğu yüzde 60’larda. Kovid-19 olabilirsiniz.

• İyileştim ama testim pozitif çıkıyor. Bulaştırır mıyım?

PCR testi ortalama 17 gün pozitif olabilir. Bulaştırmazsınız.

• PCR testim pozitif, Kovid oldum. Korkayım mı?

Sakin olun. Verilen ilaçları kullanın. Bol meyve-sebze tüketin. Günde 7-8 bardak su için. Sosyal medya ve olumsuz haberlerden uzak durun.