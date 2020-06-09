Bilim Kurulu üyesi Serap Şimşek Yavuz: Bu tedbirsizlik sürerse karantinaya geri dönülür

Koronavirüs salgınının başlamasından bu yana sokağa çıkma yasağının uygulanmadığı ilk hafta sonunda tedbirlere uyulmadı. İstanbullular gün boyu sahilleri doldururken gece boyu da Caddebostan ve Moda sahilindeki yoğunluk devam etti, maske ve sosyal mesafe hiçe sayıldı. Özellikle gençler gece boyu sohbet edip eğlendi. Avrupa yakasında da Beşiktaş sahili insan akınına uğradı. Havanın akşam saatlerinde serinlemesiyle sahilde yürüyüş yapan vatandaşlar sosyal mesafe kuralına uymazken çoğunun maske takmadığı görüldü. Sahilin vatandaşların akınına uğraması nedeniyle bölgede trafik zaman zaman durma noktasına geldi.

REHAVETE KAPILMAYIN

Hafta sonundaki korkutan kalabalığı değerlendiren Bilim Kurulu üyesi Serap Şimşek Yavuz, dikkat edilmemesi durumunda karantina günlerine geri dönülebileceğini söyledi: “Daha önce yaptığımız uyarılar hâlâ geçerli. Açık havada olunması bir şeyi değiştirmez, sosyal mesafeye uyulmalı ve maske takılmalı. O kadar kalabalığın yakın teması iyi değil. Semptomu olmayan taşıyıcı insanlar da var. Yeni normal dönemde kısıtlı şekilde bir araya gelinebilir ancak önlemlerin alınması gerekiyor. Düğün, nişan, taziye gibi durumlara dikkat edilmeli. İnsanlarda karantina sürecinden gelen bir sosyal yorgunluk var ancak dikkat edilmezse tekrar eski sayılara ulaşabiliriz ve tekrar karantina sürecine dönebiliriz.

HALAYA İNCELEME



İzmir polisi, hafta sonu Kordonboyu’na akın eden ve müzik eşliğinde dans edip halay çekenleri bulmak için inceleme başlattı.