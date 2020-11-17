Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Yeşim Taşova: Toplumun % 5'i bağışıklık kazandı

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Yeşim Taşova, “Kış döneminde vaka sayısının artacağını biliyorduk. Çok ciddi artışlar söz konusu” diyerek şunları kaydetti: “Tahminlerimize göre toplumun yüzde 5’i bu virüse karşı bağışıklık kazandı. Toplumun yüzde 60-70’i enfeksiyonu geçirip veya aşı olana kadar bu salgın bitmez. Yüzde 60-70’i geçtiği zaman vücudumuz hastalıkla ya da aşıyla tanışacak; bir bağışıklık geliştirecek. Böylece salgını daha hafif bir şekilde atlatacağız. Tüm beklentiler bu yönde.”