17 Kasım 2020 Salı 07:00 | Son Güncelleme:
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Yeşim Taşova: Toplumun % 5'i bağışıklık kazandı
- SONER KAN
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Yeşim Taşova, artan vakaları AKŞAM'a değerlendirdi.
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Yeşim Taşova, “Kış döneminde vaka sayısının artacağını biliyorduk. Çok ciddi artışlar söz konusu” diyerek şunları kaydetti: “Tahminlerimize göre toplumun yüzde 5’i bu virüse karşı bağışıklık kazandı. Toplumun yüzde 60-70’i enfeksiyonu geçirip veya aşı olana kadar bu salgın bitmez. Yüzde 60-70’i geçtiği zaman vücudumuz hastalıkla ya da aşıyla tanışacak; bir bağışıklık geliştirecek. Böylece salgını daha hafif bir şekilde atlatacağız. Tüm beklentiler bu yönde.”