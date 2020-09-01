Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Yeşim Taşova açıkladı! 'Griple koronayı test ayıracak'

Eylül ve ekimde vakaların daha da artmasından endişe eden Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Yeşim Taşova, Sağlık Bakanlığı’nın grip ile Kovid-19’u ayırt edebilecek şekilde tanı testleri geliştirdiğini kaydetti.

Prof. Dr. Yeşim Taşova, Türkiye’de de üretimine başlanan ve koronavirüs hastalarının tedavisinde kullanılan ‘favipiravir’ ilacın, grip tedavisinde de etkili olacağını belirterek şöyle konuştu: “Grip ile kovid bir arada olduğunda daha ağır bir hastalık olacağını düşünüyoruz. Bunun için mutlaka aşı olun. Ama bir de şöyle bir şey var; Türkiye’nin de üretime başladığı ‘favipiravir’ aynı zamanda gribe de etkili. Bu ilaç tedavi olarak ikisine birden etkili olacaktır. Çocuklara göre de bir aşı şeması var. Özellikle altta yatan bir hastalığı mevcut çocuklar olabiliyor. Daha küçük yaştan akciğer hastalığı, böbrek hastalığı olanlar var. Çocuk ya da erişkin kronik hastalığı olan herkese grip aşısının yapılması artık bilimsel olarak da kanıtlanmış bir şey.”

Uzmanlar, sonbaharda vakaların artacağını belirterek özellikle kronik rahatsızlıkları olanların grip aşısı yaptırmasını öneriyor.