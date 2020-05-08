Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü'den sokağa dökülenlere uyarı! 'Başa döner, daha çok evde kalırız'

GÜRKAN ATA



Türkiye’de kontrollü normale dönüş sürecinin ilk ayağı başladı. Sağlık Bakanı Prof. Dr. Fahrettin Koca, koronavirüsle mücadeledeki başarının ve rakamlardaki azalmanın ardından “İlk dönemi tamamladık, ikinci dönemin adı ‘kontrollü sosyal hayat’ açıklaması yaptı. Bakan Koca salgının kontrol altına alındığını ancak virüsle ilgili gerçeklerin değişmediğini belirterek vatandaşların tedbirli davranmaya devam etmelerini istedi.

SOKAKLAR ÜRKÜTTÜ

“Kontrollü sosyal hayat” sürecinin başlamasının ardından başta İstanbul olmak üzere özellikle büyük kentlerde istenmeyen manzaralar yaşanmaya başlandı. Esenyurt’ta dün sabah çekilen görüntü pes dedirtti. Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, “Salgın bitmedi, her yerde tehlike var, devam ediyor” uyarısı yaptı. Virüsün çok kolay bulaştığını hatırlatan Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Özlü, şunları söyledi:

BAŞA DÖNERİZ

“Eğer ‘bu iş bitti’ diye düşünerek sokakları, pazarları, marketleri doldurursak vakalar yeniden artış gösterir. Bakanımızın açıkladığı gibi normalleşme takvimi yavaş yavaş işlemeye başladı. Ama yasaklar tamamen kaldırılmıyor, yine sıkı tedbirler almalı, kurallara uymalıyız. Çünkü bu durum tamamen eskiye dönüş anlamına gelmiyor. Yine izolasyona, kurallara uymalı, yine maske takmalı, yine sosyal mesafeyi çok dikkatli şekilde korumalıyız. Evden mümkün olduğunca çıkmamalıyız. Asla gevşememeliyiz, çünkü eski yaşantımıza, eski rutinimize dönmeye çalışırsak, büyük hata yapar, istenmeyen sonuçların ortaya çıkmasına sürecin başına dönmeye neden oluruz. Bundan sonra virüsle birlikte yaşamayı öğrenmeli, kontrollü sosyal hayata alışmalıyız. Tedbirli yaşamanın meyvesini gördük ancak tedbirsizliğin de sonucunu çekeriz. Vaka sayıları ve bulaşma oranı artar. Virüs her zaman pusuda, en küçük bir hatayı affetmiyor. Kurallara uyarsak normal hayata dönüşümüz daha kısa zamanda olacaktır.”

TABLODA HEMEN ETKİSİNİ GÖSTERİYOR



Günlük koronavirüs rakamları birazcık gevşemenin bile ne kadar etkili olduğunu gösteriyor. 3-4 Mayıs’ta bin 670 ve bin 614 olarak bildirilen yeni vaka sayısı 5 Mayıs’ta bin 832, 6 Mayıs’ta ise 2 bin 253 olarak belirlendi. 7 Mayıs’ta vaka sayısı 1.977 oldu. Vefat sayısı 57 olarak gerçekleşti.