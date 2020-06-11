Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü: Tablo çok net ortaya çıkacak

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Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü şöyle konuştu: “Toplumun ne kadarı virüsle karşılaştı? İkinci bir dalga gelecek olursa duyarlı kişilerin oranı nedir? Toplumda yeterince dirençli ve bağışık kişi var mı? Toplumda gizli virüsü atlatanlar olabilir. İşte antikor testi, bunu ortaya koyacak.