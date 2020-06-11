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  3. Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü: Tablo çok net ortaya çıkacak
11 Haziran 2020 Perşembe 08:00 | Son Güncelleme:

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü: Tablo çok net ortaya çıkacak

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü: Tablo çok net ortaya çıkacak

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, ‘antikor testi' ile birlikte bugün Türkiye'nin içinde bulunduğu tablonun daha net görüleceğinin altını çizdi.

SONER KAN

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü  şöyle konuştu: “Toplumun ne kadarı virüsle karşılaştı? İkinci bir dalga gelecek olursa duyarlı kişilerin oranı nedir? Toplumda yeterince dirençli ve bağışık kişi var mı? Toplumda gizli virüsü atlatanlar olabilir. İşte antikor testi, bunu ortaya koyacak. 

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