Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü: İkinci dalga beklemiyoruz

Bu süreçte yeni vaka sayılarında dalgalanmaların olabileceğini söyleyen Özlü, “Bu şekildeki dalgalanmalar, bu virüs kendi kendine mutasyon geçirip durduruncaya kadar ya da aşısı bulunup insanlar aşıyla bu salgını durduruncaya kadar olacaktır” dedi.