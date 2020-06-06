06 Haziran 2020 Cumartesi 04:04 | Son Güncelleme:
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü: İkinci dalga beklemiyoruz
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü katıldığı canlı yayında “Birinci dalganın tamamen bitip, ikinci dalganın çıkacağını düşünmüyorum. Çıksa bile ilk dalga kadar etkili olmaz” dedi.
Bu süreçte yeni vaka sayılarında dalgalanmaların olabileceğini söyleyen Özlü, “Bu şekildeki dalgalanmalar, bu virüs kendi kendine mutasyon geçirip durduruncaya kadar ya da aşısı bulunup insanlar aşıyla bu salgını durduruncaya kadar olacaktır” dedi.