Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Serhat Ünal uyardı: Kısa bir yaz sohbetinin bedelini Türkiye öder

Hava sıcaklığının artması, kontrollü sosyal hayat dönemine denk geldi, vatandaşlar özledikleri sohbetler arkadaşlarıyla buluşmaya başladı.

Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Serhat Ünal, ‘büyük riske davetiye çıkarmayalım” diyerek şunları kaydetti: “Türkiye virüs ile satranç oynuyor. Biz adım atıyoruz, onun cevabını görüyoruz, yeni adımlar planlıyoruz. Atılacak adımlar, virüsle aramızdaki kavgaya bağlı. Şu an tek silahımız; maske, sosyal mesafe, temizlik, evde kalmak. Bunlar basit ama hayat kurtarıcı. Sıcak bir yaz akşamı parkta 8-10 kişi bir araya gelip sohbet etmek, bir iki lokma bir şey yemek keyif verici olabilir ama bunun bedelini tüm Türkiye öder.”

50 BİN HAYALET TAŞIYICI



“Toplumda 36 bin ya da 50 bin hayalet taşıyıcı var. Karşınızdaki herkesten bulaşabilir diye davranmanız, ona göre tedbir almanız lazım. Tedbirsizlik ile beraber artış hemen kapımızda bekliyor.”