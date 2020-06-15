Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Serhat Ünal: Kovid-19 geçiren kişiler de tedbirli davranmak zorunda

KASIM- ARALIK ARASI YÜKSELİŞ OLABİLİR

Prof. Dr. Ünal, şu anda birinci dalga sırasında vaka sayılarında oynamaların olabileceğini kaydederek, “Bizde hava soğuyunca yeniden kuzey yarım küreye gelirse eğer kasım- aralık ayında belki o zaman ciddi bir yükseliş olabilir. ‘Kuzey yarım kürede yeniden ikinci bir dalga şeklinde’ diye ben onu anlıyorum” diye konuştu.