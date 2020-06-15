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  3. Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Serhat Ünal: Kovid-19 geçiren kişiler de tedbirli davranmak zorunda
15 Haziran 2020 Pazartesi 03:49 | Son Güncelleme:

Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Serhat Ünal: Kovid-19 geçiren kişiler de tedbirli davranmak zorunda

Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Serhat Ünal: Kovid-19 geçiren kişiler de tedbirli davranmak zorunda

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Serhat Ünal, “Koronavirüsü geçirmiş kişilerde antikor da oluşmuşsa koruyuculuğunun yani bir daha hasta olmama ihtimalinin çok yüksek olduğunu düşünüyoruz. Ama geçirenler de geçirmemişler gibi tedbirli davranmak zorundalar. Bu koruyuculuk ne kadar devam ediyor; henüz bundan da çok emin değiliz” dedi.

KASIM- ARALIK ARASI YÜKSELİŞ OLABİLİR

Prof. Dr. Ünal, şu anda birinci dalga sırasında vaka sayılarında oynamaların olabileceğini kaydederek, “Bizde hava soğuyunca yeniden kuzey yarım küreye gelirse eğer kasım- aralık ayında belki o zaman ciddi bir yükseliş olabilir. ‘Kuzey yarım kürede yeniden ikinci bir dalga şeklinde’ diye ben onu anlıyorum” diye konuştu.  

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