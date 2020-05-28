Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Seçil Özkan: Ne çok korkun ne çok rahat olun

Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Seçil Özkan, salgın sürecinde toplum davranışlarının çok önemli olduğunu vurgulayarak şöyle konuştu: “Toplumda bu süreçte değişik 2 uç nokta oluştu. Bunlardan biri ‘Masayı sildim mi’, ‘Kapı kolunu sildim mi’ gibi obsesif davranışlar gösteren kesim, diğeri de umursamayan kesim. Yeni normale geçtiğimizde bu 2 uç noktada kalırsak tekrar 2’nci bir dalga yaşayabiliriz. Ne saat başı kapı kollarını temizleyelim ne de çok umursamaz olalım. Her şey yolunda giderse ve tedbirlere uyulursa 11 Temmuz’dan sonra düğün gibi toplu organizasyonlara başlanabilir.”

